Dal Napoli al Milan: Conte scippato del suo pupillo | Trovato l’accordo

Manca poco più di un mese all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Il Milan beffa il Napoli su un giovane talento di Serie A

La finestra invernale di mercato sta per aprirsi e di conseguenza iniziano a prendere forma le grandi manovre delle big di Serie A. La Juventus ad esempio ha già annunciato il suo obiettivo in vita di gennaio, un difensore centrale in grado di prendere il posto dell’infortunato Bremer.

L’Inter, stando almeno alle recenti dichiarazioni di Beppe Marotta, dovrebbe restare così com’è. Molto più attive invece si presentano Napoli e Milan, che potrebbero anticipare qualche investimento inizialmente previsto per l’estate prossima.

Proprio tra rossoneri e azzurri rischia di andare in scena nelle prossime settimane una sfida senza esclusione di colpi per accaparrarsi uno dei migliori talenti del calcio italiano. Antonio Conte, grande estimatore di questo giovane centrocampista, rischia di subire una beffa da parte del Diavolo.

A proposito di Milan, fioccano le polemiche in seguito allo scialbo 0-0 contro la Juventus nel big match della 13/a giornata. Gli oltre 70mila spettatori del Meazza hanno sonoramente fischiato la prestazione di Leao e compagni e lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha abbandonato la tribuna scuro in volto.

Napoli, è sfida senza quartiere contro il Milan: Ibrahimovic brucia Conte?

Il pareggio contro i bianconeri ha allontanato, forse in via definitiva, il Milan dalla zona scudetto mettendo a rischio perfino la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo motivo il management rossonero vuole sfruttare al meglio l’ormai imminente sessione di mercato.

L’obiettivo numero uno per gennaio è un pallino di Antonio Conte, vale a dire il ventunenne centrocampista dell’Empoli Jacopo Fazzini. Cresciuto nelle giovanili del club toscano, Fazzini è da un anno e mezzo un titolare inamovibile della prima squadra e ha attirato l’interesse di molti club a forza di prestazioni di alto livello.

Napoli-Milan, si decide allo sprint per il talento dell’Empoli: rossoneri in netto vantaggio

Il Napoli lo voleva già l’estate scorsa, ma alla fine il presidente Corsi ha deciso di tenerlo. Adesso lo scenario è cambiato e Fazzini potrebbe andar via a fronte di un’offerta importante, proprio come Baldanzi dodici mesi fa. E se il Napoli si è mosso prima, il Milan ora ha più carte da giocare.

Il Diavolo ha infatti ceduto in prestito all’Empoli con diritto di riscatto Colombo e Vasquez, due giovani su cui i toscani vorrebbero puntare anche in futuro. Proprio con l’inserimento dei due talenti rossoneri nella trattativa l’affare ha ottime chance di andare in porto. Ad oggi pertanto Fazzini è molto più rossonero che azzurro.