“Un’altra aquila nel cielo”: tifosi biancocelesti in lacrime | La società in lutto

Un gravissimo lutto ha colpito la Lazio in queste ultime ore. Il club ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social. Il dolore dei tifosi

L’ennesimo gravissimo lutto ha scosso in profondità il mondo Lazio. Il club capitolino per l’ennesima volta è costretto a fare i conti con il dolore e la sofferenza, due stati d’animo fin troppo presenti nella sua gloriosa storia ultracentenaria.

Le vicende sportive della squadra biancoceleste sono un continuo alternarsi di gioia e tristezza, entusiasmo e sconforto. Non si contano infatti i protagonisti della storia della Lazio che non ci sono più e che hanno lasciato un vuoto incolmabile.

Della squadra titolare che vinse il primo scudetto, quello del 1974, sono rimasti in cinque a raccontare ancora oggi quella straordinaria e leggendaria impresa. Pulici, Wilson, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi e D’Amico non ci sono più.

Tra malattie, incidenti e tragiche fatalità i tifosi biancocelesti hanno dovuto fare i conti con la perdita di tanti loro beniamini. Quanto accaduto poche ore fa è un evento ancora più straziante e doloroso. Soprattutto perché riguarda due giovani tifosi che ora non ci sono più.

Lazio, il dramma che spezza in due il cuore dei tifosi: l’annuncio della società

Nel giro di poche settimane l’uno dall’altro sono infatti morti due giovanissimi tifosi che l’intero mondo laziale aveva in qualche modo adottato. Flavio e Francesco Rosci erano due gemelli con i colori biancocelesti nel cuore.

I due ragazzi, sostenuti dall’amore dei genitori e di tutta la loro famiglia, erano purtroppo accomunati da una grave forma di disabilità, la malattia di Batten, una rarissima malattia congenita neurodegenerativa su base genetica.

Lazio, la tragedia si è consumata all’improvviso: il dolore indicibile di tutti

Questa patologia così rara di cui ad oggi non esiste una cura, ha colpito i due ragazzi in età infantile giungendo purtroppo all’epilogo fatale di questi giorni. Sia la società nella figura del presidente Lotito che i tifosi si sono stretti intorno alla famiglia di Flavio e Francesco.

La vicenda dei due ragazzi ha colpito tutto il mondo del calcio. Molte società si sono unite al dolore dei genitori e del club capitolino, così come tantissime tifoserie. Di fronte a una tragedia di questo tipo non esistono barriere campanilistiche che tengano. Quello per la morte di Flavio e Francesco è un dolore che riguarda tutti.