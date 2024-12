Svolta clamorosa nel mondo del calcio: cambiano completamente le regole | Il gioco non sarà più lo stesso

Un’altra clamorosa novità è destinata a stravolgere il mondo del calcio. L’obiettivo è sempre lo stesso: rendere il gioco più spettacolare

Negli ultimi anni il mondo del calcio è andato incontro a una serie di novità che hanno stravolto l’essenza e l’anima stessa del gioco più amato al mondo. Grazie soprattutto all’utilizzo della tecnologia i massimi dirigenti del calcio mondiale hanno introdotto cambiamenti a dir poco epocali.

Basti pensare a supporti come la ‘Goal Line Technology‘, lo strumento grazie al quale si può stabilire se un pallone abbia o meno varcato la linea di porta. La svolta con la S maiuscola è rappresentata dall’introduzione del VAR.

Si tratta della Video Assistant Referee, lo schermo posizionato a bordo campo attraverso il quale un arbitro ha la possibilità di rivedere un’azione controversa e stabilire se assegnare o togliere un gol oppure decretare o cancellare un calcio di rigore.

Un’altra novità meno recente ma altrettanto importante fu quella fortemente voluta dall’ex presidente della FIFA, il manager svizzero Joseph Blatter: parliamo della regola che sanziona con un calcio di punizione a favore della squadra avversaria il portiere che prende il pallone con le mani in seguito a un passaggio all’indietro di un compagno.

Ennesima svolta nel mondo del calcio, la vuole a tutti i costi la FIFA di Infantino: tifosi sconvolti

All’inizio molto criticata, la nuova regola ha avuto un effetto discretamente benefico sullo sviluppo del gioco e soprattutto ha cambiato profondamente la dinamica del ruolo stesso del portiere. Oggi il numero uno di una squadra è il suo primo regista, la prima fonte da cui far partire un’azione.

Ed è ancora una volta l’estremo difensore a finire nel mirino delle istituzioni calcistiche. Nel prossimo futuro oltre a giocare sempre più spesso con i piedi i portieri dovranno fare grande attenzione al tempo trascorso con il pallone tra le mani.

Un’altra svolta epocale, i portieri dovranno stare attenti: i dettagli

È al vaglio delle commissioni internazionali adibite a promuovere eventuali riforme una nuova regola: tra non molto gli arbitri assegneranno un calcio d’angolo alla squadra avversaria se un portiere tratterrà il pallone troppo a lungo.

Si tratta di un modo come un altro per evitare le perdite di tempo, spesso inevitabili quando una squadra è in vantaggio su un’altra. In caso di approvazione della nuova regola il calcio andrebbe incontro a un’altra rivoluzione.