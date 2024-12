Dopo il calcio una vita di stenti: l’ex Serie A non è più lo stesso | Ecco cosa fa oggi

Ecco un’altra delle tante storie che vedono coinvolto un ex giocatore passato per la nostra Serie A che oggi ha cambiato completamente vita

Carriere spezzate sul nascere, sogni di gloria che si sono infranti in un solo istante. È il destino toccato a migliaia di calciatori e aspiranti campioni, talenti purissimi che per le più disparate ragioni non hanno avuto la fortuna di sbocciare.

È accaduto ovunque, anche nella nostra Serie A dove sono passati fuoriclasse autentici, grandi giocatori e illustri carneadi. Uno di loro arrivò direttamente dall’Argentina quasi un quarto di secolo fa e ancora oggi viene ricordato soprattutto, se non esclusivamente, per un singolo exploit.

La stagione a cui facciamo riferimento è il 2000-2001, un campionato rimasto impresso come quello del terzo e ultimo scudetto vinto dalla Roma nella sua storia. I campioni d’Italia in carica erano i cugini della Lazio, all’epoca una delle squadre più forti del mondo.

A gennaio del 2001 nella finestra di riparazione l’allora presidente Sergio Cragnotti per alimentare la rincorsa sui giallorossi di Fabio Capello acquistò dal Velez Sarsfield un giovane centrocampista, in quel momento sconosciuto ai più.

Serie A, un solo gol fece sognare un’intera tifoseria: ecco di chi si tratta

Si trattava di un ventenne di belle speranze, Lucas Castroman, che in quel campionato lasciò il segno con un unico, importantissimo gol: il suo destro rasoterra dal limite regalò in pieno recupero alla Lazio un insperato pareggio nel derby scudetto contro la Roma.

I tifosi biancocelesti lo elessero a proprio beniamino, celebrando a più riprese quel gol che frenò, solo sul momento, la corsa tricolore di Totti e compagni. Fu quello però l’unico significativo gesto tecnico compiuto da Castroman nella sua breve esperienza in Serie A.

Serie A, cosa fa adesso Castroman: non l’avreste mai immaginato

Castroman tornò in Argentina ma ad appena 30 anni fu costretto ad appendere gli scarpini al chiodo a causa dei ripetuti infortuni. Da quel momento il calcio finì nel cassetto dei ricordi, come lui stesso dichiarò in un’intervista ai media argentini.

“Faccio lavori elettrici, idraulici, me la cavo con tutto e poi mi mi sono dedicato al mio negozio di famiglia, vendiamo santini in bottiglia. Puoi trovare di tutto. Sono state scritte tante cose false. Io non sono tornato perché avevo bisogno di soldi, ma perché mio padre ha avuto un cancro e mi sono dovuto rimboccare le maniche per aiutare la mia famiglia“. Impresa ampiamente riuscita.