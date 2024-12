“Non può vedere il figlio di 3 anni”: l’azzurro sta vivendo un incubo | Finiscono tutti in tribunale

I problemi familiari che finiscono in un’aula di tribunale sono sempre più frequenti nel mondo del calcio. C’è un nuovo caso esploso giorni fa

Crisi familiari che non si risolvono e che anzi finiscono dritte in un’aula di tribunale. Sono vicende che colpiscono milioni di persone comuni e non solo, perché a fronte di tali problematiche le differenze di classe e di conto corrente tendono ad appianarsi.

Anche i campioni dello sport si trovano spesso coinvolti in questioni del genere. Un esempio recente e molto discusso è quello di Francesco Totti che in questo periodo è alle prese con la causa di divorzio da Ilary Blasi.

Il matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva è naufragato nell’estate del 2022 e da allora tra i due ha avuto inizio una lunga battaglia legale per la divisione dell’ingente patrimonio di famiglia e in merito alla distribuzione delle giornate da trascorrere con i figli.

L’ex bandiera giallorossa però non è l’unico giocatore che ha dovuto affrontare vicende simili. Anzi, la storia del calcio è piena di casi più o meno simili, di mariti e padri che hanno avuto problemi a vedere i propri figli dopo il naufragio del matrimonio.

Serie A, il campione è nei guai: non può vedere il proprio figlio piccolo

Uno dei casi più recenti riguarda un giocatore della Nazionale italiana il cui rendimento negli ultimi tempi è calato vistosamente. E proprio quando ci si interrogava sui motivi di questa improvvisa flessione è emersa finalmente la verità.

Stiamo parlando di uno dei migliori portieri del panorama italiano, un numero uno di altissimo livello che dopo aver disputato un paio di stagioni da assoluto protagonista sta attraversando un periodo di crisi.

Serie A, cosa succede al numero uno: in queste condizioni non può giocare

Il portiere in questione è Ivan Provedel, titolare indiscusso nella Lazio e più che degno della convocazione in Nazionale da parte del commissario tecnico, Luciano Spalletti. Ebbene, da qualche settimana a questa parte l’estremo difensore biancoceleste sta vivendo una crisi apparsa ai più inspiegabile.

In realtà Provedel starebbe affrontando una grave crisi familiare. Anzi, un vero e proprio incubo visto che non riesce più a vedere il figlio di 3 anni. Secondo quanto trapela il numero uno laziale avrebbe denunciato l’ex compagna Giuditta Capecchi.