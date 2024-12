Un abbonamento in più per seguire il calcio: arriva l’ufficialità | Ecco come si dividono le partite

Per seguire tutta la Serie A in tv milioni di tifosi sono obbligati a sottoscrivere due abbonamenti. Un problema soprattutto economico

Fino a qualche anno fa per poter fruire delle immagini in diretta di tutte le partite della Serie A bastava sottoscrivere un solo abbonamento a Sky. Era infatti il colosso televisivo satellitare ad avere il monopolio dell’esclusiva dei diritti del massimo campionato.

Così è stato dal 2004 al 2021 prima che la piattaforma streaming DAZN, il nuovo soggetto televisivo che ha fatto irruzione sul mercato dei diritti sportivi, riuscisse a strappare al colosso di Comcast l’intera Serie A.

A Sky però non si sono arresi e dopo aver messo a segno un colpo a dir poco sensazionale, vale a dire l’acquisto in esclusiva dei diritti di tutte le gare delle tre competizioni europee, hanno comprato direttamente da DAZN tre partite di campionato a settimana.

Questo significa che i tanti tifosi e appassionati di calcio del nostro Paese per poter assistere a tutte le competizioni che vedono impegnate le big del calcio italiano sono obbligati a sottoscrivere due abbonamenti separati e distinti.

Abbonamenti in più, tutto il mondo è paese: cosa sta succedendo

Tra l’altro l’attuale status quo è destinato a durare negli anni. Qualche mese fa infatti la Lega di Serie A e DAZN hanno sottoscritto l’accordo per la cessione dei diritti delle gare del massimo campionato fino al 30 giugno del 2029.

Un’intesa a lungo termine che quanto meno ha il merito di conferire un minimo di stabilità e di certezze ai 20 club italiani più importanti. Resta però il disagio per milioni di italiani che oltre alle tante spese da sostenere dovranno impegnarsi in due abbonamenti.

Diritti tv del calcio, anche la Germania ci copia: l’accordo è UFFICIALE

Se i tifosi italiani piangono, quelli tedeschi non ridono. Anche in Germania infatti gli appassionati di calcio d’ora in poi per seguire le gare della Bundesliga dovranno sottoscrivere due abbonamenti.

Come riporta il quotidiano tedesco BILD per il quadriennio 2025-2029 DAZN trasmetterà la celebre Konferenz, vale a dire lo slot del sabato pomeriggio che prevede la disputa di un buon numero di gare. Si tratta di un totale di 161 partite che finora erano state appannaggio di Sky. Al colosso satellitare restano le gare del venerdì e quelle del sabato alle 15.30, compreso il big match delle 18.30.