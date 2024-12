L’ex Inter finisce in ospedale: situazione critica | Per i medici non c’è possibilità di recupero

Uno dei campioni che hanno fatto la storia dell’Inter è stato sottoposto a un difficile intervento. I tifosi incrociano le dita

Non sono pochi i campioni che hanno fatto la storia di un club di altissimo livello come l’Inter. Del resto non potrebbe essere altrimenti in virtù di un palmares tanto ricco di trofei e titoli conquistati in quasi 120 anni di storia.

I nerazzurri hanno potuto contare su giocatori di grande spessore in tutti i ruoli. In questi ultimi anni poi al termine di una lunga e difficile fase di transizione il club meneghino è tornato a fare la voce grossa sia in Italia che in Europa.

I due scudetti conquistato nel 2021 e nel 2024 e la finale di Champions League del 2023 persa con il minimo scarto contro il Manchester City di Pep Guardiola rappresentano un bel biglietto da visita e un confortante viatico in vista degli impegni futuri.

Anche nelle stagioni più sofferte, quelle del secondo decennio dei primi anni duemila, l’Inter ha potuto contare sulla vena realizzativa di un centravanti di alto profilo. Un autentico bomber di razza che ha trascinato una squadra molto distante dalla sua attuale competitività.

Ex Inter su un letto di ospedale, è successo tutto in fretta: le ultime notizie

Il centravanti di cui si parla è Mauro Icardi, l’italo argentino cresciuto nelle giovanili del Barcellona che l’Inter acquistò dalla Sampdoria nell’estate del 2013 strappandolo ad una nutrita e qualificata concorrenza.

La carriera di Icardi è poi proseguita altrove, prima nel Paris Saint Germain dove è stato progressivamente messo ai margini della prima squadra e da un paio di stagioni in Turchia tra le file del Galatasaray. Proprio con la maglia dei Leoni di Istanbul Maurito ha ritrovato la vena realizzativa di un tempo.

L’ex bomber nerazzurro si è operato, ecco come sta: i messaggi social parlano chiaro

La magia turca però è andata in frantumi qualche settimana fa quando Icardi si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Come ormai recita il protocollo di recupero da questo infortunio, l’ex Inter resterà fuori per almeno 7/8 mesi, il che significherebbe praticamente stagione finita per lui, uno scenario che i medici hanno provato ad evitare, ma non c’è stato verso.

Intanto in queste ultime ore lo stesso Icardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che lo ritraggono sul letto dell’ospedale in cui è stato eseguito l’intervento chirurgico. Ora il centravanti di Rosario dovrà seguire il lungo percorso riabilitativo che lo riporterà in campo non prima di giugno prossimo.