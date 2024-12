Trasportato d’urgenza in ospedale: tifosi col fiato sospeso | Si teme per la vita del campione

Un incidente tanto banale quanto evitabile rischia di compromettere la carriera di un grande campione. La speranza è che tutto si risolva

Esistono sport che da tutti sono considerati più pericolosi di altri. Quelli motoristici ad esempio, diventati certamente più sicuri negli ultimi anni ma finiti più volte al centro delle polemiche a causa di incidenti di particolare gravità, tropo spesso fatali.

In Formula Uno l’elenco dei piloti morti in pista fino a una trentina d’anni fa è davvero troppo lungo. Solo a partire dalla seconda metà degli anni novanta il tema della sicurezza è stato affrontato e risolto dalla Federazione internazionale con misure drastiche e decisive.

L’incredibile paradosso è che il campione più vincente del Circus, Michael Schumacher, abbia compromesso la sua vita non all’interno dell’abitacolo di una Formula Uno ma su un paio di sci durante le vacanze di Capodanno.

C’è poi il ciclismo in cui la stragrande maggioranza degli incidenti si verifica non durante una gara, ma in una normale sessione di allenamento. Il compianto Marco Pantani ad esempio molti anni fa si infortunò seriamente cadendo durante una ricognizione sulla super strada di Cesenatico.

È stato portato subito in ospedale, la diagnosi non lascia tranquilli: carriera a rischio

L’ex fuoriclasse romagnolo non è l’unico caso in tal senso, anzi. L’ultimo protagonista delle due ruote a finire nei guai a causa di un incidente in allenamento è una star del ciclismo mondiale, uno dei campioni più giovani e dotati di maggior talento.

Stiamo parlando di Remco Evenepoel, il venticinquenne atleta belga che alle Olimpiadi di Parigi ha conquistato due medaglie d’oro e che gli addetti ai lavori indicano come l’unico reale antagonista del fenomeno Tadej Pogacar.

Il campione è stato visitato, servono altri accertamenti: il futuro è in bilico?

Evenepoel si stava giusto allenando in Belgio in vista della prossima stagione agonistica che partirà nei primi mesi del 2025. Come riportato dalla testata giornalistica belga ‘Het Laatste Nieuws‘, il campione olimpico in carica avrebbe avuto uno scontro con la portiere di un furgone.

Trasportato subito in ospedale, Evenepoel è stato sottoposto a verifiche ed esami approfonditi alla spalla e a un mano per verificare se ci fossero fratture ossee o lesioni tendinee. Nelle prossime ore sono attese notizie più dettagliate. La carriera del campione olimpico ad oggi non è a rischio.