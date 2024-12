Roma, buone notizie per Hummels, Cristante ancora in dubbio: esito degli esami e tempi di recupero

Notizie contrastanti dall’infermeria giallorossa in vista della gara contro il Lecce: le ultime su Hummels e Cristante.

Se ancora il campo continua a non sorridere alla Roma, sconfitta anche nell’ultimo turno di campionato dall’Atalanta, la fiducia per Claudio Ranieri arriva dai passi in avanti che il gruppo giallorosso sta iniziando a mostrare.

Con il cambio di guida tecnica, da Juric a Ranieri, non è ancora arrivata la svolta tanto attesa in campionato, anche per via degli avversari di livello affrontati, dal Napoli capolista all’Atalanta, ma il pareggio in Europa League contro il Tottenham (2-2) e le prestazioni in crescita della squadra lasciano ben sperare l’ambiente giallorosso.

Ranieri però, per riuscire a dare una sterzata alla sua squadra, ha bisogno di tutti gli uomini a disposizione. Dal suo arrivo sulla panchina della Roma, l’esperto tecnico ha compiuto delle scelte nette e anche in controtendenza con il recente passato: su tutte quella di puntare con decisione su Mats Hummels, esperto difensore tedesco arrivato in estate a parametro zero dopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund.

Nelle idee di Ranieri Hummels è l’uomo chiamato a guidare la retroguardia giallorossa e la maglia da titolare contro l’Atalanta lo testimonia. Il tedesco, però, proprio contro i nerazzurri è stato vittima di un problema fisico, così come Cristante.

Sollievo per Hummels: verso il recupero con il Lecce

Titolare in Europa League, dove è anche andato a segno, e in campionato contro l’Atalanta, Hummels è stato costretto a uscire al 74’ della sfida contro i nerazzurri a causa di un problema alla schiena. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il 35enne difensore tedesco hanno escluso problemi seri, evidenziando solo una lieve contrattura ai flessori della schiena, arrivata dopo un movimento innaturale.

Hummels, dunque, dovrebbe recuperare per la delicatissima sfida di campionato contro il Lecce, in programma sabato all’Olimpico: una gara che la Roma deve assolutamente vincere. Il tedesco con ogni probabilità sarà tra i convocati, valuterà poi Ranieri se schierarlo in campo dal primo minuto o a gara in corso.

Cristante a forte rischio

Se Hummels con ogni probabilità sarà tra i calciatori a disposizione di Ranieri, lo stesso non si può dire per Cristante. Il centrocampista è ancora sofferente a causa del colpo alla caviglia subito nel finale di gara contro l’Atalanta.

La sua presenza per la sfida contro il Lecce di sabato è a forte rischio, trattandosi però solo di una botta – e non di un problema muscolare – si tenterà fino all’ultimo di recuperarlo. Se non dovesse farcela per il Lecce, il centrocampista rientrerà per la gara contro il Braga di Europa League in programma giovedì 12 dicembre.