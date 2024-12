Juventus senza alibi: Thiago Motta contro il suo passato per rilanciare il futuro

Per continuare ad alimentare le ambizioni tricolore, la Juventus deve battere il Bologna: Motta non può fallire contro la sua ex squadra.

Una sguardo al passato per cercare di rilanciare le ambizioni presenti e future. Quella in programma sabato alle ore 18 contro il Bologna a Torino non sarà una partita come tutte le altre per Thiago Motta e non solo perché affronta la sua ex squadra, con la quale ha ottenuto lo straordinario traguardo della qualificazione in Champions League.

Nonostante la Juventus sia ancora imbattuta in campionato e a sei punti di distanza dal Napoli capolista, dunque potenzialmente in piena corsa per il titolo (nonostante ci siano ben 5 squadre in questo momento davanti in classifica), la formazione bianconera continua a non convincere del tutto.

Qualche passo falso di troppo, un atteggiamento in alcuni casi troppo rinunciatario e le tante assenze per infortunio, hanno rallentato il cammino dei bianconeri.

Dopo i tanti e importanti acquisti arrivati dal calciomercato estivo, infatti, in molti si attendevano una Juventus grande protagonista in campionato e in Champions League, ma al momento così non è per diverse ragioni e sicuramente anche per qualche responsabilità da parte dell’allenatore.

Contro il Bologna match da non fallire

Al di là del sapore nostalgico per Thiago Motta, l’attuale allenatore della Juventus sa benissimo che quella contro il Bologna è una gara da non fallire. I due pareggi consecutivi contro Milan e Lecce hanno rallentato la corsa dei bianconeri, oggi sesti in classifica con 26 punti.

Per rilanciare le ambizioni di vertice, dunque, la Juventus deve assolutamente ottenere i tre punti contro il Bologna nella gara in programma all’Allianz Stadium di Torino sabato 7 dicembre alle ore 18. Davanti si ritroverà una squadra, quella rossoblù, che a sua volta ha bisogno di punti per rimanere aggrappata alla zona Europa: la formazione allenata da Italiano è infatti all’ottavo posto con 21 punti (ma con una gara in meno, quella da recuperare contro il Milan).

Assist dal calendario

Un’eventuale vittoria contro il Bologna potrebbe presentare scenari molto interessanti per la Juventus. Nel prossimo turno di campionato, il quindicesimo, è in programma infatti la gara tra Napoli e Lazio, due squadre che precedono i bianconeri in classifica. Ottenendo i tre punti contro il Bologna la Juventus guadagnerebbe terreno su almeno uno delle squadre che la precedono: un assist dal calendario che i bianconeri devono provare a sfruttare.

Proprio per la gara contro il Bologna, inoltre, Thiago Motta potrebbe nuovamente avere a disposizione Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo, unico centravanti in rosa (visto che Milik è infortunato), è fermo ai box per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare tutte le gare dal Milan in avanti. Il 9 bianconero adesso sta meglio e potrebbe rientrare contro il Bologna: un recupero che sarebbe preziosissimo per Thiago Motta.