Dalla Serie A alla coltivazione di droga: il calciatore ammette tutto | Ecco come ha fatto

Era un giocatore molto amato dai tifosi delle squadre in cui ha giocato. Ora è diventato un coltivatore di droga. È tutto assolutamente vero

Il calcio giocato ad alti livelli regala successi, fama e anche denaro. Il problema per tutti i calciatori si pone nel momento in cui decidono di appendere gli scarpini al chiodo. Un momento che prima o poi riguarda tutti i protagonisti del mondo del pallone.

La domanda, a quel punto inevitabile, che tutti si pongono è sempre la stessa: “Cosa fare adesso?”. Molti restano nell’ambiente cercando di costruirsi una nuova carriera come allenatori o dirigenti.

Da qualche anno a questa parte esiste il ruolo alternativo di commentatore televisivo, un abito che molti ex calciatori amano indossare con sempre più frequenza. Ma c’è anche chi senza alcun rimpianto decide di dire addio al pallone una volta per tutte e di dedicarsi a tutt’altro.

Non sono pochi, anzi, gli ex beniamini del pubblico calcistico che una volta terminata la propria carriera hanno optato per una vita completamente diversa. Uno di questi è un ex centrocampista di talento, che in Serie A ha disputato campionati di alto livello.

Ex Serie A cambia vita, il calcio è solo un ricordo: ecco di cosa si occupa

Lui è l’italoaustraliano Mark Bresciano che dopo aver indossato le maglie di Empoli, Parma, Palermo e Lazio ha appeso gli scarpini al chiodo e organizzato per sé una vita nuova, lontana anni luce dal dorato mondo del pallone.

Centrocampista dinamico e in possesso di un notevole fiuto del gol Bresciano si è messo in evidenza in Toscana ad Empoli attirando l’attenzione di club di maggior livello. Dopo il club del presidente Corsi la sua carriera è proseguita con le maglie di Parma, Palermo e Lazio. Bresciano è poi diventato un punto di forza della Nazionale australiana con cui ha centrato obiettivi di prestigio come la Coppa d’Asia.

Serie A, l’ex centrocampista della Lazio si dà alla cannabis: ecco perché

In una recente intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport‘ l’ex centrocampista dei ‘canguri’ australiani ha spiegato nei dettagli in cona consiste il suo nuovo percorso professionale e le sue attività a carattere imprenditoriale

“Faccio investimenti nel settore immobiliare e mi occupo di cannabis. Mi sono messo in società con un amico per la produzione di farmaci a base di marijuana. Questo progetto mi dà lo stimolo per alzarmi tutti i giorni. Mi fa letteralmente godere“. Bresciano coltiva la cannabis per uso medico, un settore in cui c’è ancora molta strada da fare.