Serie A, si infiamma la lotta scudetto: sei squadre in sei punti | Mai così tanto equilibrio nel nostro campionato

Tra il Napoli capolista e la Juventus sesta ci sono appena 6 punti di distanza: una classifica corta che permette a tutti di sognare.

Una Serie A così affascinante, incerta ed equilibrata non si vedeva da tempo. Il nostro campionato si conferma ancora una volta come uno dei più difficili e avvincenti d’Europa: vedere la classifica per credere.

Il leitmotiv di queste prime quattordici giornate di Serie A è chiaro: in ogni turno le sorprese non mancano, con le piccole (che poi piccole ormai non lo sono più) che spesso riescono a fermare squadre più quotate e con ambizioni diverse di classifica.

L’ultimo esempio in ordine di tempo è la gara del Via del Mare tra Lecce e Juventus, con la formazione allenata da Marco Giampaolo capace di fermare sull’1-1 i bianconeri di Thiago Motta, squadra che ha ambizioni di altissima classifica.

Quando siamo ormai arrivati a dicembre, la classifica della nostra Serie A sorprende per equilibrio: alle spalle del Napoli capolista c’è infatti un folto numero di squadre racchiuse nel giro di pochissimi punti.

Bagarre tricolore in Serie A

Tra il Napoli primo in classifica con 32 punti e la sesta in graduatoria, la Juventus di Thiago Motta, il divario è di appena sei punti. Sì, proprio così: sei squadre racchiuse in 6 punti. Un gruppone di testa che in ogni weekend si alterna di posizioni, risultato dopo risultato.

In vetta però c’è sempre il Napoli di Antonio Conte: la formazione azzurra è prima con 32 punti, appena uno in più dell’Atalanta di Gasperini, che nell’ultimo turno ha battuto all’Olimpico la Roma. Al terzo e quarto posto, appaiate a quota 28 punti, troviamo Inter e Fiorentina (entrambe con una gara da recuperare, visto che la sfida del Franchi è stata sospesa dopo pochi minuti per il malore avuto da Edoardo Bove). 28 punti anche per la Lazio di Maurizio Sarri, 26 invece quelli ottenuti fino a questo momento della Juventus. Un minimo più staccato il Milan, settimo a quota 22 punti, ma anche in questo caso i rossoneri devono recuperare una gara (quella del Dall’Ara contro il Bologna).

Juventus, delusione a metà

Guardando la classifica non si può parlare di vera e propria delusione per la Juventus di Thiago Motta, sesta a 26 punti, ma anche per via dell’importante mercato estivo dei bianconeri, da Vlahovic e compagni ci si attendeva qualcosa in più. Dopo la rivoluzione estiva, dal cambio di allenatore ai tanti volti nuovi in rosa, in molti avrebbero scommesso su una Juventus da vertice.

Un primato che non è poi così distante, anzi, ma sicuramente i bianconeri hanno fallito diverse occasioni, per ultima quella del Via del Mare, con il Lecce che ha trovato il pari in pieno recupero. C’è un dato però che fa bene sperare la Juventus: i bianconeri sono ancora imbattuti in campionato dopo 14 giornate. La base per puntare in alto c’è: la classifica così corta invita a crederci.