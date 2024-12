Si accascia a terra in diretta: altro malore in campo | Tifosi con il fiato sospeso

Purtroppo il malore che ha colpito Edoardo Bove non è l’unico evento drammatico degli ultimi giorni. Un altro atleta ha rischiato la vita

Il mondo del calcio si è stretto intorno a Edoardo Bove, il giovane centrocampista della Fiorentina che dopo neanche venti minuti del match contro l’Inter si è accasciato a terra privo di conoscenza, forse a causa di un’aritmia cardiaca ancora tutta da verificare.

La grande paura è per fortuna passata, l’ex talento della Roma sta bene e i primi riscontri diagnostici sono più che confortanti. Edoardo Bove non è però il primo calciatore di alto livello ad aver corso un rischio del genere durante un evento agonistico.

Abbiamo ancora negli occhi il dramma del centrocampista e capitano della Danimarca Christian Eriksen, crollato a terra con modalità molto simili durante gli Europei del 2021. A distanza di quasi quattro anni da quel dramma per fortuna solo sfiorato, l’ex stella dell’Ajax ha ripreso addirittura a giocare.

Qualche mese fa il difensore ivoriano Evan N’Dicka perse conoscenza sul terreno della Dacia Arena durante la sfida tra Udinese e Roma: anche lui dopo qualche settimana è tornato in campo una volta verificata la sua assoluta idoneità agonistica.

Malore in campo, un altro dramma sfiorato: cosa è successo

Purtroppo però negli ultimi giorni un’altra potenziale tragedia ha rischiato di andare in scena, in un’altra parte del mondo e in uno sport diverso dal calcio. Lo scenario è il torneo di tennis M15 Monastir A60 che si è disputato in Tunisia.

Durante la sfida valida per la semifinale tra due tennisti turchi, Altug Celikbilek e Yanki Ere, il primo è letteralmente crollato in campo colpito da un’emorragia cerebrale. Subito dopo la conclusione del primo game Celikbilek, attualmente al numero 452 del ranking Atp, si è accasciato sul campo come se fosse stato colpito da un fulmine.

Malore in campo, ha rischiato molto anche lui: tutti gli aggiornamenti

Per sua fortuna i soccorsi sono stati tempestivi e l’atleta turco è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Dopo aver pensato a un suo trasferimento in Turchia l’entourage e la famiglia del giocatore hanno deciso di affidarsi allo staff medico di una clinica del luogo a Monastir.

Celikbilek è stato operato subito e per fortuna, secondo quanto riportato dai media turchi l’intervento sarebbe riuscito alla perfezione. Il tennista resterà sotto osservazione e solo tra qualche giorno si capirà se il suo sistema neurovegetativo abbia riportato danni o meno.