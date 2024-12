L’Italia intera piange la sua scomparsa: ci lascia un’icona dello sport nostrano | Il paese in lutto

La scomparsa di un grande protagonista del mondo dello sport lascia senza parole migliaia di tifosi e appassionati nel nostro Paese

Lo sport dei grandi campioni, quelli idolatrati dalle masse e con un conto in banca da svariati zeri, è solo la punta dell’iceberg. Il grande movimento sportivo di base, soprattutto quello italiano, è composto da donne e uomini di altissimo livello che praticano e fanno praticare lo sport solo ed esclusivamente per passione.

Quando qualcuno di questi viene a mancare si crea una ferita che fa molta fatica a rimarginarsi. Purtroppo capita spesso che qualche dirigente, allenatore, o anche atleta scompaia all’improvviso lasciando un vuoto che nessuno riesce a colmare.

Negli ultimi anni quasi non si contano gli addii di figure amate e benvolute da intere comunità locali. Persone le cui gesta, nobili e di alto profilo, hanno goduto di una vasta risonanza anche a livello nazionale.

Il grave lutto che ha colpito la popolazione di un ridente Comune friulano qualche giorno fa incarna alla perfezione tutto quanto si è detto e scritto finora. Un uomo dotato di grandi e riconosciute qualità che ha fatto la storia dello sport locale è infatti venuto a mancare.

Italia, piangono tutti la sua scomparsa: ha fatto la storia dello sport

Alla splendida età di 98 anni se n’è andato il mito del basket friulano, vale a dire il leggendario Renato Tamagnini. Per chi ha avuto la fortuna di nascere e crescere in quella regione stiamo parlando di una figura straordinaria, addirittura epica.

A partire dagli anni ottanta Tamagnini è stato per molto tempo a capo del basket femminile a Codroipo, Comune di oltre 15mila abitanti in provincia di Udine. La squadra locale che militava in A2 fece a lungo parlare di sé e rappresentò un modello di organizzazione e competenza anche per i club di più alto livello.

Sport italiano, la famiglia è in raccoglimento: l’intero paese è in lutto

Tamagnini tra l’altro era il direttore di un importante istituto di credito friulano ma fu grazie allo sport che conobbe il grande amore della sua vita, vale a dire la giocatrice dell’APU Udine Maria Luisa Rova.

Quello tra Maria Luisa e Renato è stata una storia bellissima dalla quale sono nate quattro figlie: Anna, Chiara, Isabella ed Elena, le ultime due a loro volta apprezzate giocatrici di basket. Per spiegare meglio la figura di Tamagnini e la sua importanza basta ricordare che il Coni lo premiò per meriti sportivi con la ‘Stella d’argento‘.