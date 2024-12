Era il futuro dello sport italiano: madre indagata per omicidio | Si è consumata una tragedia

Un altro drammatico lutto sconvolge lo sport italiano. Una giovane promessa ha perso la vita in un incidente a dir poco assurdo

Un nuovo devastante lutto travolge lo sport italiano e priva il mondo dell’atletica leggera di una figura di primissimo piano. Non è la prima volta, e purtroppo rischia di non essere l’ultima, che il destino cinico e baro metta la parola fine all’esistenza di un sicuro talento dello sport.

È accaduto fin troppo spesso negli ultimi anni che atleti giovani, in alcuni casi giovanissimi, abbiano perso la vita sia per cause naturali che per incidenti fatali. I dati e le statistiche parlano chiaro: dal 2020 in poi, dunque nel periodo immediatamente successivo alla pandemia da Covid-19, il numero di morti causate da improvviso arresto cardiocircolatorio è aumentato a dismisura.

Purtroppo sono altresì in crescita le statistiche relative agli incidenti stradali con esito mortale: L’ultimo di questi si è verificato qualche mese fa nei pressi di Frosinone, in Ciociaria. Ad aver perso la vita è una ventunenne grande promessa dell’atletica leggera.

Un tragico appuntamento con la morte che ha messo fine alle speranze e ai sogni di una ragazza dotata di un talento cristallino e dalla smisurata voglia di vivere. Un’intera comunità piange la sua scomparsa e il dolore ha coinvolto l’intero sport italiano.

Tragedia in strada, addio al futuro dell’atletica leggera: la madre è indagata

Ricostruiamo i fatti: lo scorso 16 aprile nel tratto autostradale compreso tra Ferentino ed Anagni la macchina su cui viaggiava la ventunenne Eleonora Certelli, grande promessa del salto in lungo, si è schiantata contro un tir che viaggiava in quel momento nello stesso senso di marcia.

Insieme alla povera Eleonora si trovavano il fidanzato, il fratello e la madre che in quel momento era alla guida dell’automobile, una Peugeot 107. L’impatto è stato violentissimo e per la giovane atleta non c’è stato niente da fare.

Sport italiano in lutto, svolta nelle indagini: ecco di chi è la colpa

Eleonora Certelli era, come accennato in precedenza, un’autentica promessa del salto in lungo ma nonostante gli impegni agonistici fossero pressanti non aveva trascurato gli studi, anzi: si stava infatti per laureare in scienze motorie.

I magistrati che hanno condotto le indagini sulla dinamica dell’incidente hanno iscritto nel registro degli indagati la madre della ragazza, che dovrà difendersi dalla pesantissima accusa di omicidio stradale. Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente pare che la Peugeot abbia prima carambolato e poi concluso la sua tragica corsa contro il guardrail.