Sinner finisce a processo: stabilita la data dell’udienza | La squalifica è vicina

Jannik Sinner trema. Si avvicina, sempre più minacciosa, la data dell’udienza sul caso Clostebol che potrebbe portare a una sua squalifica

Il 2024 ormai prossimo ad andare in archivio è stato l’anno della definitiva consacrazione di Jannik Sinner. Il ventitreenne tennista azzurro da giovane grande promessa è diventato un campione con la C maiuscola, il più bravo e completo di tutti.

I numeri del resto parlano da soli: nessuno quest’anno è riuscito a far meglio del fenomeno di San Candido, che dal canto suo è già proiettato su un 2025 potenzialmente ricco di altre straordinarie vittorie.

Gli Internazionali d’Italia e il torneo di Wimbledon sono a quanto pare i due principali obiettivi che Sinner ha messo nel mirino, secondo un programma stilato nei dettagli insieme al suo staff tecnico.

Su tutto però pesa come un macigno l’ormai annosa vicenda del Clostebol, la sostanza dopante che l’atleta altoatesino ha involontariamente assunto nella scorsa primavera. Il ricorso della WADA, l’agenzia internazionale antidoping, contro la prima sentenza di assoluzione sarà discusso dal TAS all’inizio del nuovo anno.

Jannik Sinner, la sentenza sul doping è in arrivo: tutti i dettagli

Il Tribunale Arbitrale dello Sport dovrà dunque prendere una decisione sull’intera vicenda. Ad oggi i pronostici non sono favorevoli al nostro fuoriclasse, tutt’altro. L’ipotesi più verosimile da addetti ai lavori ed esperti vari è quella di una squalifica, di cui sarebbe da stabilire solo l’entità.

Sinner per ora è riuscito a isolarsi dal gran vociare che lo circonda e a mantenere una concentrazione invidiabile, ai limiti del sovrumano, nonostante questa terribile spada di Damocle che pesa sulla sua testa.

Jannik Sinner, la decisione slitta ancora: la rabbia corre sui social

La domanda che al momento tutti, tifosi e appassionati in primis, si pongono è relativa alle tempistiche dell’udienza davanti al TAS di Losanna. E proprio dal tanto discusso Tribunale giunge la novità di maggior rilievo di queste ultime caotiche settimane.

Sul suto ufficiale del TAS è apparso l’elenco delle udienze che avranno luogo da qui fino al prossimo 11 febbraio. Tra queste, purtroppo, non è in programma quella che riguarda Jannik Sinner. A questo punto è evidente che la vicenda Clostebol sarà discussa nel migliore dei casi alla fine di febbraio o più verosimilmente all’inizio di marzo. Non resta che attendere e incrociare le dita.