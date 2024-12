Serie A, il calciatore cade nel baratro: la malattia gli ha tolto tutto | Lo ha confessato per la prima volta

La storia del campionato di Serie A è ricca di vicende drammatiche, di calciatori che dall’altare sono finiti nella polvere. Eccone una

Il calcio ad alti livelli garantisce fama, successo e gloria fino a quando si è in auge e nelle grazie di tifosi e mass media. Esiste però un drammatico risvolto della medaglia, una sorta di dimensione parallela e opposta che investe e ha investito un numero impressionante di calciatori.

Dal Paradiso all’Inferno, il passo è purtroppo molto più breve e rapido di quanto si immagini. Gli esempi da questo punto di vista sono talmente tanti che non è possibile elencarli tutti. Partendo da un passato remoto fino ai giorni nostri, si potrebbe scrivere un romanzo.

Una delle problematiche più frequenti che i calciatori si ritrovano ad affrontare è il rapporto con i lauti guadagni percepiti durante la loro carriera. “I troppi soldi danno alla testa“, si sente dire spesso. E in effetti negli ultimi anni anche grazie alla crescita esponenziale degli ingaggi molti giocatori non hanno saputo gestire il denaro con saggezza ed equilibrio.

Esempi molto recenti confermano in pieno questa tendenza. Poco più di un anno fa alcuni giovani talenti del nostro calcio sono caduti nella rete di un’inchiesta sulle scommesse e le loro storie hanno mostrato dei risvolti a dir poco drammatici.

Serie A, la stella della Nazionale italiana confessa tutto: il racconto è da brividi

Due giovani pilastri della Nazionale italiana sono stati squalificati per un anno e dopo mesi di silenzio uno dei due ha deciso di raccontare la sua storia. Si tratta di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, il primo centrocampista del Newcastle e il secondo regista della Juventus.

Proprio Fagioli ha di recente svelato retroscena allucinanti all’interno del docufilm prodotto e realizzato da Amazon Prime, in cui il calciatore piacentino ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera e della sua vita.

Serie A, il dramma del talento bianconero sconvolge tutti: è la triste realtà

Fagioli ha in qualche modo rivissuto il dramma del periodo nero che ha dovuto affrontare, dallo sperpero di tutto il suo denaro fino alle minacce ricevute da criminali senza scrupoli. “Ricevevo dei messaggi in cui mi si scriveva che mi avrebbero spezzato le gambe. È stato orribile“.

“Io sapevo di avere una malattia, ero consapevole di dover risolvere un problema. All’inizio non lo ammettevo a me stesso perché volevo nasconderlo agli altri. Ero nulla, la domenica mi sfogavo ma mi allenavo poco e mi tenevo male fisicamente. Davo poca importanza – ha confermato Fagiolo -, era come se il centro fossero il gioco e le scommesse“.