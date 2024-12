La Serie A perde un pezzo di storia: addio ad una leggenda del nostro calcio | Si è spento dopo una lunga lotta

Calcio in lutto - Ansa - Dotsport.it

Un altro lutto colpisce il calcio italiano. Al già lungo e triste elenco si aggiunge il nome di un ex protagonista della nostra Serie A

Un nuovo lutto colpisce il calcio italiano e la nostra Serie A. Ormai non si contano più i protagonisti di un passato più o meno recente scomparsi in questi ultimi anni. Calciatori e uomini che hanno fatto la storia del nostro campionato e mandato in estasi milioni di tifosi.

Si potrebbe fare una lista divisa in base alle squadre di appartenenza e da questo punto di vista i club più colpiti sono senza dubbio Lazio e Sampdoria, alla luce del numero di campioni di questi due club che ci hanno lasciato negli ultimi anni.

Una classifica triste, drammatica e struggente allo stesso tempo, purtroppo in continuo e progressivo aggiornamento. Negli ultimi mesi, purtroppo, un altro storico club del calcio italiano si è aggiunto alla suddetta graduatoria.

Stiamo parlando del Cagliari che a gennaio di quest’anno ha perso il suo simbolo più luminoso, la bandiera che tutta la Sardegna ha sventolato con orgoglio e fierezza. Si tratta, ovviamente, di un mito del calibro di Gigi Riva.

Serie A, se ne va un altro big del nostro campionato: tifosi disperati

‘Rombo di tuono‘, così era conosciuto in tutto il mondo grazie al soprannome affibbiatogli dal re dei giornalisti sportivi, è stato l’artefice del primo e finora unico scudetto conquistato dai sardi e da quando se n’è andato, dieci mesi fa, ha lasciato un vuoto incolmabile.

In un’ipotetica tribunetta Paradiso, dove si raccolgono tutti i campioni del pallone, Riva ritroverà un suo ex compagno di squadra, un difensore arcigno e grintoso con il quale ha condiviso gli ultimi tre anni della sua straordinaria ma troppo breve carriera.

Serie A, il Cagliari piange un altro suo eroe: è stato lo ‘scudiero’ di Gigi Riva

Lui è Mario Valeri, scomparso qualche giorno fa all’età di 75 anni, sassarese doc, che per cinque stagioni (dal 1973 al 1978) fu un pilastro della difesa del Cagliari. Non era più la squadra capace di dominare il campionato, ma era pur sempre un buon complesso che ruotava intorno ai gol di Riva.

La squadra di Davide Nicola, al netto di cambiamenti dell’ultim’ora, domenica prossima dovrebbe giocare con il lutto al braccio. Del resto Valeri è stato uno dei giocatori più amati dai tifosi sardi in quella seconda metà degli anni settanta che coincise con un graduale declino del Cagliari e l’addio alle ambizioni di vertice.