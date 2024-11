Era il simbolo della Serie A anni 90: dall’addio al calcio alla sparizione | Oggi vive una vita da eremita

Non c’è solo l’emarginazione e la miseria per gli ex calciatori di Serie A. Ce ne sono tanti che scelgono di ritirarsi a vita privata

Non c’è niente di più difficile per un calciatore professionista, soprattutto se di alto livello, che appendere le scarpe al chiodo e accettare l’idea di diventare una persona normale, lontana dalle luci dei riflettori e dal sostegno di milioni di tifosi.

È forse questa una delle cause principali dei tanti, troppi problemi di carattere psicologico in grado di spezzare l’equilibrio mentale di ex campioni del pallone giunti al termine della propria carriera.

La storia del calcio è piena di esempi di questo genere, di vicende che hanno visto coinvolti nel ruolo di ‘vittime’ ex protagonisti del calcio italiano e di quello che una volta era definito il campionato più bello del mondo.

C’è un esempio che vale per tutti e riguarda il più grande calciatore italiano dell’ultimo mezzo secolo, il numero 10 che ha fatto sognare milioni di tifosi e suscitato ammirazione anche all’estero. Stiamo parlando dell’ultimo italiano ad aver conquistato un trofeo ambito da tutti i calciatori del mondo, il leggendario ‘Pallone d’Oro‘.

Serie A, il più forte di tutti ha detto addio al calcio: ora fa un’altra vita

Per chi ancora non avesse indovinato stiamo parlando di Roberto Baggio, il ‘Divin codino’, il fuoriclasse che per quindici anni abbondanti ha mandato in estasi i tifosi italiani di ogni provenienza e appartenenza.

Dopo il ritiro dalle scene calcistiche, avvenuto a giugno del 2002, Baggio si è gradualmente ma inesorabilmente eclissato dal mondo del calcio, preferendo dedicarsi ad altro. Niente salotti televisivi né ospitate in talk show calcistici, l’ex fenomeno di Caldogno ha cambiato radicalmente vita.

Serie A, nessuno come Baggio: il cambiamento è a dir poco drastico

Il calcio resta la parentesi più esaltante e avvincente della sua vita, ma una volta appesi gli scarpini al chiodo Roby Baggio ha deciso di lavorare a strettissimo contatto con la natura grazie alla sua splendida azienda agricola ad Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza.

L’ex fuoriclasse della Nazionale vicecampione del mondo ad USA ’94 vive in aperta campagna con la moglie Andreina e i suoi tre figli. Si tratta di un bellissimo ed immenso casale rustico immerso nel verde della campagna veneta. Baggio fa il contadino e l’allevatore di animali e pratica il buddismo, di cui è un attento seguace da molti anni. Questo calcio non gli piace più.