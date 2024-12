Milan retrocesso direttamente in Serie D: fallimento societario | Accade per la prima volta nella storia

La storia del Milan è fatta soprattutto di vittorie ma il club rossonero ha vissuto anche moment di crisi come all’inizio degli anni ottanta

Un percorso lastricato di trionfi, di trofei e di successi che hanno fatto del Milan, a metà degli anni novanta, la squadra più titolata al mondo. L’era di Silvio Berlusconi alla presidenza del club rossonero è stata unica e forse irripetibile.

Negli ultimi 3/4 anni il Diavolo in seguito a un lungo periodo segnato da un drastico ridimensionamento è tornato a farsi vedere nei salotti buoni del calcio internazionale. Non certo ai livelli a cui i tifosi rossoneri erano abituati, ma recuperando posizioni più che accettabili.

Tra l’altro rispetto alle altre grandi tradizionali della nostra Serie A il Milan, che dal 2018 in poi ha avuto come proprietari prima il fondo americano Elliott e ora il businessman a stelle e strisce Gerry Cardinale, è quella che ha lavorato meglio sul piano del risanamento del bilancio.

Grazie soprattutto al lavoro eccellente svolto dall’ex direttore generale Paolo Maldini e dall’ex direttore sportivo Ricky Massara il club di Via Aldo Rossi ha tenuto i conti in ordine pur riuscendo a rinforzare la squadra ad ogni sessione di mercato.

Milan, la retrocessione in Serie D è vicina: non ha funzionato

Come fatto da altri club, ad esempio la Juventus, anche il Milan ha investito negli ultimi anni sulla seconda squadra da schierare nel campionato di Serie C. Stiamo parlando del cosiddetto ‘Milan Futuro‘, la Next Gen di marca rossonera.

Il presidente Cardinale, in totale sintonia con l’attuale management della società, ha voluto investire sulla creazione di una squadra che facesse da palestra per i giovani talenti da inserire gradualmente ed eventualmente nella rosa della prima squadra.

Milan, Ibrahimovic ha preso la sua decisione: cosa è successo

I risultati ottenuti finora da Milan Futuro però non sono minimamente in linea con le aspettative e le attese della proprietà: la squadra infatti si trova attualmente al penultimo posto in classifica nel girone B del campionato di Serie C.

La retrocessione in Serie C è uno spettro che si fa sempre più concreto ma è un’ipotesi che tutti all’interno del club rossonero vogliono evitare. Del resto il gruppo Red Bird ha finora investito nel progetto ‘Milan Futuro’ qualcosa come 12 milioni di euro. L’allenatore della squadra, l’ex difensore Daniele Bonera, gode della piena fiducia di Ibrahimovic e non è a rischio esonero.