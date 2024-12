“Sarai esonerato domani”: il tecnico messo alla porta | Glielo hanno urlato in faccia

Un esonero che avrebbe del clamoroso ma che ad oggi non si può escludere. Sono attese in proposito novità di rilievo nei prossimi giorni

La prassi dell’esonero non passa mai di moda. Da questo punto di vista tutto il mondo è Paese, non vi sono dubbi di sorta. Anche perché il destino di ogni allenatore è legato visceralmente ai risultati: sono quelli e solo quelli a stabilire il futuro professionale di qualsiasi tecnico.

Nella nostra Serie A è questa una delle poche abitudini in grado di resistere a qualsiasi cambiamento. Nel corso degli anni il calcio è cambiato parecchio, tante novità sono state introdotte a tutti i livelli, sia regolamentari che tecnologiche.

L’unica a restare immutabile e impermeabile alle novità è la moda di cacciare gli allenatori a stagione in corso. C’è chi viene mandato via dopo una sola giornata di campionato, come accadde a Marcello Lippi con l’Inter un quarto di secolo fa.

Più di recente abbiamo assistito all’esonero di Daniele De Rossi da parte della Roma dopo appena quattro turni. Una vicenda a dir poco eclatante che ha occupato ampio spazio sui media e sulle piattaforme social.

“Esonerato domani”, un attacco durissimo: nel mirino il più grande di tutti

Dal rischio di essere esonerati non si salva nessuno. Non c’è allenatore che possa definirsi immune a un evento del genere. In passato, anche molto di recente, è accaduto a tutti i più grandi, compresi José Mourinho e Antonio Conte.

Ora però a stare sulla graticola è l’allenatore più vincente nella storia del calcio, colui che in Europa negli ultimi quindici anni ha fatto il bello e il cattivo tempo. Dodici campionati vinti su quindici disputati, tre Champions League alzate al cielo e svariati altri trofei.

Esonero imminente anche per il re degli allenatori? La risposta gela tutti

Per chi non l’avesse ancora capito stiamo parlando di Pep Guardiola, il più bravo e vincente di tutti che in otto anni ha trasformato il Manchester City nella squadra più forte del mondo. Ora però quella macchina perfetta si è inceppata.

Nelle ultime cinque giornate i campioni d’Inghilterra in carica hanno incassato quattro sconfitte consecutive. ko pesantissimi che li hanno di fatto estromessi dalla lotta al titolo. In occasione del big match contro il Liverpool capolista vinto 2-0 dai Reds, i tifosi di casa si sono divertiti a prendere in giro Guardiola cantandogli “You’re getting sacked in the morning“. Ovvero, “sarai esonerato domani mattina“. Non si è fatta attendere la risposta di Pep che ha mostrato con le mani il ‘sei’, il numero di campionati vinti alla guida dei Citizens.