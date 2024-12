Marotta provoca, Conte risponde: la lotta scudetto si infiamma

Si accende il duello, anche dialettico, tra Napoli e Inter, le due grandi favorite per la vittoria del tricolore: Conte replica seccato a Marotta.

Sei squadre per un sogno (per alcune decisamente realistico, per altre meno) scudetto. Mai come quest’anno infatti in Serie A regna l’equilibrio nella zona di vertice.

Tra il primo posto in classifica occupato dal Napoli con 32 punti e la sesta posizione dove al momento c’è la Juventus con 26 punti, ci sono infatti ben sei squadre racchiuse in appena sei punti.

Un gruppone di testa che weekend dopo weekend di scambia posizioni in classifica, infiammando la corsa tricolore. Napoli, Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio e Juventus – in rigoroso ordine di classifica – sognano legittimamente lo scudetto, anche se già a partire dalle prossime giornate il gruppo di testa potrebbe sfaldarsi.

Analizzando le rose delle due squadre, infatti, le grandi favorite per la vittoria finale sembrano essere il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi. Un duello che è già rovente e non solo in campo…

Duello tricolore tra Napoli e Inter

Napoli e Inter, dunque, hanno tutte le carte in regole per essere considerate come le grandi favorite per la vittoria dello scudetto. Con l’arrivo di Antonio Conte e alcuni importantissimi rinforzi arrivati in estate – da McTominay a Lukaku, passando per Neres e Buongiorno –, la formazione azzurra ha cambiato pelle, lasciandosi alle spalle le difficoltà della passata stagione, chiusa con un deludentissimo decimo posto in campionato.

Oggi il Napoli è primo con 32 punti e ha nell’Inter l’antagonista principale. I nerazzurri di punti ne hanno 28, ma hanno una gara in meno. La squadra di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica, ormai può contare su un meccanismo collaudato sia nello schema che negli uomini. Logico dunque pensare che saranno loro due, al di là di qualche sorpresa (l’Atalanta o il rientro in corsa della Juventus) a contendersi il titolo fino all’ultima giornata.

Polemiche e frecciate extracampo

Napoli e Inter al momento non sono protagoniste solo della sfida in campo, ma anche di una vera e propria battaglia dialettica extracampo. Nei giorni scorsi Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha indicato proprio nel Napoli la formazione favorita per la vittoria finale dello scudetto.

Una “strategia” secondo Conte, per provare a mettere pressione al suo Napoli. Tanto che l’allenatore azzurro ha replicato in maniera piccata a Marotta in conferenza stampa: “Il direttore può dire quello che vuole, ma ogni squadra sa quali sono i reali obiettivi che si è prefissata, al di là di quello che si dichiara pubblicamente. Conosco bene Marotta avendoci lavorato insieme: so bene che se a fine anno l’Inter non dovesse vincere lo scudetto non sarebbe per nulla felice e soddisfatto e non giudicherebbe buona la stagione della sua squadra. Se l’Inter non dovesse vincere il tricolore in molti dovrebbero farsi delle domande”.