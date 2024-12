Decine di morti allo stadio: esplode la violenza dei tifosi | Non si era mai visto nulla di simile

La violenza negli stadi è una piaga che nessuno riesce a debellare. L’ultimo episodio in tal senso è di una gravità mai vista prima

Si può morire per una partita di calcio? La risposta, purtroppo, è ‘sì’. La storia da questo punto di vista non ha insegnato nulla. Già, perché la storia del calcio è attraversata da sanguinosi eventi che hanno avuto luogo nel corso degli anni.

Limitandoci solo a ricordare gli incidenti più gravi accaduti nella nostra Europa occidentale basta citare la strage dello stadio Heysel a Bruxelles, che portò alla scomparsa di 39 tifosi della Juventus uccisi dal crollo di un intero settore dell’impianto e dalla furia devastatrice degli hooligans di Liverpool.

Era il 1985 e quattro anni più tardi a Sheffield, in quella che ancora oggi viene ricordata come la strage di Hillsborough, in occasione di una semifinale di Coppa d’Inghilterra sempre con il Liverpool protagonista, i morti furono addirittura 96.

Anche in Italia abbiamo assistito a incidenti tra tifosi finiti in tragedia. A partire dalla fine degli anni settanta il nostro calcio ha mietuto vittime che ancora oggi vengono menzionate e ricordate. Ma l’elenco se consideriamo altri Paesi e continenti è molto più ampio.

Morti allo stadio, ormai non si contano più: l’ultimo episodio mette i brividi

Anche in Africa gli incidenti fatali all’interno di uno stadio prima, durante e dopo un evento calcistico non mancano e non sono mancati. L’ultimo drammatico esempio da questo punto di vista risale ad appena qualche giorno fa e il bilancio è purtroppo ancora provvisorio.

Nelle scorse ore nel corso di una partita andata in scena nella Guinea sud-orientale tra Labe e N’Zerekore hanno perso la vita decine di persone, rimaste schiacciate ai cancelli d’ingresso dell’impianto. Per ragioni ancora non chiare sarebbero scoppiati sul campo violenti scontri e disordini tra tifoserie opposte con le forze dell’ordine costrette a intervenire.

Morti allo stadio, l’evento tragico che scuote l’Africa: è un massacro

Secondo il bilancio ufficiale stilato dal governo locale ci sarebbero finora non meno di 56 morti accertati e altre decine di feriti. Secondo alcuni medici locali, però, il bilancio sarebbe molto più grave: le persone che hanno perso la vita sarebbero più di cento.

Solo per la cronaca va detto che la partita in questione era la finale di un torneo organizzato dalla giunta militare al potere in Guinea, guidata da Mamady Doumbouya, che prese il potere con un colpo di stato nel 2021.