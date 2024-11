Thiago Motta nel panico: dopo la lite, ha abbandonato il campo | Non ci sarà per le prossime

Una lite durante la partita contro l’Inter che non è ancora stata riassorbita. Salterà anche le prossime gare.

La sfida stellare che è andata in scena domenica sera tra Inter e Juventus, oltre a far divertire milioni di telespettatori, ha anche tolto le poche certezze che questo campionato portava dietro di sé e aveva dato come indicazioni durante i primi due mesi.

La Juventus, infatti, che aveva subito un solo gol su rigore in otto partite di campionato, ha dimostrato di non essere quella squadra imperforabile che tutti credevano fosse e, oltre a concedere quattro reti all’Inter, ha rischiato davvero di prenderne setto o otto totali.

Allo stesso tempo, però, l’Inter, che ha ampiamente dimostrato la sua superiorità tecnica nei confronti dell’avversario, ha palesato chiari problemi di tenuta fisica e mentale e non è riuscita ad uccidere la partita, cosa che nella scorsa stagione, invece, gli riusciva spesso.

La Juve ha dimostrato, così come fatto a Lipsia, di avere sicuramente un grande carattere e di non arrendersi mai. Di questo va dato sicuramente atto al suo nuovo allenatore, Thiago Motta, che sta entrando sempre più nella mente dei proprio calciatori.

Juve, nervi tesi tra Thiago Motta e Federico Gatti

Il suo rapporto, però, non sembra essere dei migliori con tutti i componenti della rosa. Da Torino, infatti, si vocifera di qualche problema con Federico Gatti. Il centrale bianconero, nelle ultime gare, non è stato schierato da titolare e sicuramente non l’ha presa benissimo. Non l’hanno presa bene nemmeno i tifosi juventini che hanno contestato la scelta di schierare un Danilo fuori forma, al posto dell’ex difensore del Frosinone.

Al minuto 77 di Inter-Juventus, inoltre, è andato in scena quello che è sembrato a tutti gli effetti un litigio tra Thiago Motta e lo stesso Gatti. Il calciatore, pronto per entrare, si è inginocchiato ad allacciarsi gli scarpini e non ha fatto molto caso alle indicazioni che l’allenatore gli stava dando prima di entrare. Ad un certo punto, quindi, il tecnico juventino lo ha strattonato per la maglia, gli ha urlato contro ed ha picchiato la mano sul petto del suo calciatore.

Juve, ancora out Douglas Luiz

Un modo per attirare la sua attenzione che però sottolinea il fatto che forse i due non siano sulla stessa lunghezza d’onda. Intanto, per le prossime gare, la Juventus dovrà fare a meno dell’altro dei due scontenti della rosa, oltre a Gatti, di questo inizio di stagione. Parliamo di Douglas Luiz ancora alle prese con un risentimento muscolare.

L’ex Aston Villa si era infortunato nel riscaldamento del match di Champions contro lo Stoccarda e aveva dovuto dare forfait. Out anche contro l’Inter, il brasiliano non ha ancora smaltito il suo problema e non potrà essere a disposizione di Thiago Motta per le prossime partite.