De Rossi, i veri motivi dietro all’esonero: esce fuori solo ora la verità | Ranieri ha dovuto ammetterlo

Nuove polemiche in casa Roma. Nelle ultime ore è tornato d’attualità l’esonero di Daniele De Rossi. Ranieri individua i responsabili

Serenità, questa sconosciuta. In casa Roma nonostante l’arrivo di Claudio Ranieri, che ha riportato un minimo di fiducia in vista del prosieguo della stagione, il passato recente continua a tormentare squadra e tifosi. Nel caso specifico, l’esonero di Daniele De Rossi.

Risale a metà settembre il clamoroso comunicato con cui il club annunciò l’addio dell’ex centrocampista e capitano giallorosso, che solo tre mesi prima aveva firmato un contratto triennale, indizio inequivocabile di un progetto a lungo termine.

L’esonero a sorpresa dopo appena quattro giornate di campionato, quattro turni in cui la Roma aveva raccolto appena tre punti, ha avuto l’effetto di mandare in frantumi tutto l’ambiente. Dal quella mattina di metà settembre il centro sportivo di Trigoria si è trasformato in una polveriera.

A farne le spese è stato, com’era inevitabile che fosse, il rendimento della squadra che ad oggi si trova in piena zona retrocessione. I tifosi confidano nella grande esperienza di Ranieri per scacciare l’incubo di una retrocessione, oggi decisamente concreto.

De Rossi, chi è stato a mandarlo via: Ranieri vuota il sacco

In questa Roma così esposta alle intemperie c’è ancora spazio per le polemiche relative alla vicenda dell’addio di De Rossi. Tra le indiscrezioni circolate negli ultimi due mesi ha preso piede quella di una clamorosa insubordinazione interna.

Un ammutinamento in piena regola orchestrato da tre senatori dello spogliatoio giallorosso come Bryan Cristante, Gianluca Mancini e il capitano Lorenzo Pellegrini. Tutti e tre non a caso sono finiti nel mirino dei tifosi che da settimane li ricoprono di insulti sia allo stadio che sui social.

De Rossi, i giocatori sono innocenti: la versione di Ranieri taglia la testa al toro

A fare chiarezza su questa tormentata vicenda e a spezzare una lancia a favore dei tre ‘senatori’ della squadra è lo stesso Ranieri che nel corso dell’ultima conferenza stampa andata in scena a Trigoria ha difeso i suoi giocatori.

“È il momento di smentire una volta per tutte le bugie circolate sull’esonero di Daniele. Non sono stati Pellegrini, Mancini e Cristante a spingere per mandarlo via, anzi. Tutti e tre hanno fatto i matti per cercare di farlo restare“. Il tecnico testaccino ha ribadito una verità già ampiamente accertata: l’esonero di De Rossi fu deciso dall’ex amministratore delegato Lina Souloukou.