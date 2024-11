Vogliono già esonerare Ranieri: ribaltone Roma | Arriva la sentenza

Esordio con sconfitta per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Il gol di Lukaku ha acuito la crisi della squadra giallorossa

Il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma non ha prodotto la tanto auspicata inversione di tendenza in casa giallorossa. Pellegrini e compagni sono usciti dal Maradona con l’ennesima sconfitta della stagione, la quinta nelle ultime sei giornate.

La squadra giallorossa ha perso con il minimo scarto contro il Napoli capolista in un match non bello ma molto tirato. A decidere la sfida il gol del grande ex di turno, Romelu Lukaku, che ha mandato in estasi i tifosi azzurri e depresso quelli giallorossi.

Del resto non si poteva chiedere di più a Ranieri che ha avuto a disposizione solo tre giorni per allenare la rosa al completo. Quanto meno, stando al giudizio di sostenitori e addetti ai lavori, si è intravisto un maggiore ordine tattico e una fase difensiva più accorta ed efficace.

Non mancano però le voci critiche ad alimentare una polemica che sembra del tutto fuori luogo. La stragrande maggioranza dei sostenitori giallorossi è schierata compatta al fianco del tecnico testaccino, i frutti del cui lavoro non si vedranno prima di qualche settimana.

Roma, Ranieri è già in bilico: è bagarre sui social

In merito alla gara di Napoli non avrebbero convinto alcune scelte legate alla formazione iniziale schierata contro il Napoli di Conte. A far discutere è soprattutto la scelta di Ranieri di puntare sui tre senatori più invisi al pubblico.

Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante sono visti con il fumo agli occhi e c’era in molti la speranza di non vederli in campo al Maradona. Invece tutti e tre hanno iniziato la sfida contro Lukaku e compagni.

Roma, c’è chi invoca l’esonero di Ranieri: è scontro tra i tifosi

Il terreno di confronto tra i tifosi ormai è quello dei social e qualcuno addirittura adombra lo scenario peggiore: l’esonero di Claudio Ranieri soprattutto nel caso in cui questi dovesse insistere a schierare i suddetti calciatori.

Soprattutto Cristante e Pellegrini sono i due più contestati dalla tifoseria che confida in un loro addio già a gennaio. Pensare però a un esonero di Ranieri dopo una sola partita è un controsenso, un’offesa alla logica. I sostenitori giallorossi infatti non hanno dubbi: avanti con ‘Sir’ Claudio fino al termine della stagione.