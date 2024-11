Clamoroso Daniel Maldini: “La clausola non è valida” | Gravissimo problema contrattuale

Clamorose novità che riguardano Daniel Maldini, la clausola non è valida: spunta un grave problema nel contratto

In questo momento è attualmente impegnato con la Nazionale azzurra in vista dell’ultimo impegno dell’anno di Nations League. Nonostante sia rimasto in panchina, per tutti i 90 minuti, Daniel Maldini ha festeggiato insieme al resto della squadra il passaggio ai quarti di finale della competizione targata Uefa.

Non è da escludere, a questo punto, che contro la Francia il ct Luciano Spalletti gli dia la possibilità di giocare qualche minuto. Non in uno stadio qualsiasi, ma in quello dove è cresciuto e diventato un idolo suo nonno Cesare ed il suo papà Paolo. Ovvero quel “San Siro” che lo ha visto esordire in Serie A e poi mandare via.

Il suo presente si chiama Monza. Tanto è vero che Adriano Galliani lo ha voluto fortemente visto che ha sempre creduto nelle sue qualità. Grazie ai brianzoli ha ottenuto la prima chiamata in Nazionale dopo l’ottimo lavoro che sta svolgendo con la squadra allenata da un altro ex rossonero come Alessandro Nesta.

Nel frattempo, però, proprio per quanto riguarda Maldini jr arrivano delle novità molto importanti in merito al suo contratto. Per essere più precisi alla clausola che non sarebbe più valida. Un problema non di poco conto nel suo contratto.

Maldini, grave problema sul suo contratto: il punto della situazione

In merito al suo futuro ha voluto mettere un punto esclamativo l’attuale amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani: Daniel Maldini resterà con i brianzoli fino al termine della stagione. Ne ha parlato nel corso di un incontro avvenuto con i supporters della squadra lombarda. Nel corso della chiacchierata ha spiegato che c’è tempo per pensare al mercato. L’unico vero obiettivo importante, per adesso, è quello di accumulare quanti più punti possibili fino a gennaio.

Non sono mancate le parole di elogio per il figlio d’arte giudicato un calciatore dalle indubbie qualità e che può ancora migliorare dal punto di vista calcistico. Non si è fatta attendere la domanda sulla clausola: “A gennaio non è presente alcun tipo di clausola. Chiuderà l’anno qui con noi. Poi vedremo la prossima stagione cosa accadrà“. D’altronde non è un mistero che le sue prestazioni abbiano catturato l’interesse di alcuni club di Serie A. Tra questi, a quanto pare, proprio i “cugini” rossoneri dell’Inter.

Maldini, futuro in bilico al Monza: Galliani fa il punto della situazione

Sul contratto del classe 2001 c’è una clausola rescissoria grazie alla quale può liberarsi dal suo attuale club. Una clausola che, di conseguenza, è valida a partire dalla prossima stagione sportiva.

Il valore? 12 milioni di euro per le squadre italiane e 15 per quanto riguarda i club stranieri. In tutto questo, però, a guadagnarci ci sono anche i rossoneri. Dal momento della vendita del figlio d’arte il “Diavolo” ha inserito il 50% della futura rivendita.