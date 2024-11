Thiago Motta, senti Stramaccioni: “Non mi convince, può e deve crescere ancora molto” | Esclusiva Dotsport

Abbiamo ascoltato in anteprima assoluta le parole di Stramaccioni sull’operato stagionale di Thiago Motta. Luci e ombre per la Juventus.

Qualcosa non va ancora. La Juventus non convince. Fatica a segnare. Dusan Vlahovic è troppo isolato e non rende come ci si aspettava. La difesa regge, è solida. Ma per vincere servono i gol.

“Non mi convince ancora, può e deve crescere ancora molto – ci ha detto in esclusiva Andrea Stramaccioni –. La Juventus non mi colpisce per incisività. Prendiamo a esempio la partita con la Lazio, giocata per una buona fetta in superiorità numerica: la sensazione è che i bianccelesti in 10 e a Torino meritassero comunque il pari”.

Questa l’analisi tecnica dell’ex tecnico dell’Inter, convinto che fosse lecito aspettarsi qualcosa in più da una squadra che ha speso tutti quei soldi sul mercato in estate.

E in effetti, fino a questo momento molte sono le incognite che vanno contro all’operato di Thiago Motta: dai nuovi arrivati impalpabili alla scarsa frequenza sotto porta, dagli infortuni agli oggetti misteriosi come Nico e Douglas Luiz che stentano a decollare.