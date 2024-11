Inzaghi, senti Orban (capitano del Lipsia): “Vincere è incredibile” | Esclusiva Dotsport

Abbiamo ascoltato in esclusiva il parere di Orban, capitano del Lipsia che affronterà stasera l’Inter di Simone Inzaghi.

Nel giro di poche settimane si è ritrovato a sfidare Inter e Juventus in Champions League. Quando nel 2015 è arrivato al Lipsia, all’epoca ancora in seconda serie, non era affatto scontato. Invece Willi Orban, difensore centrale e capitano dei tedeschi, in questi anni ha vissuto momenti indimenticabili con la squadra controllata dalla Red Bull.

“I momenti più belli però sono stati sicuramente le due coppe di Germania che abbiamo conquistato – ci ha detto in esclusiva –. Prima di vincere eravamo arrivati altre due volte in finale ma avevamo perso. E vincere poi il titolo per due anni di fila è stato incredibile”.

Stasera toccherà affrontare l’Inter di Simone Inzaghi, che viene da una convincente vittoria in campionato, contro un Verona dominato dall’inizio alla fine.

Non è la prima volta che la squadra teutonica affronta una squadra italiana in questa stagione: poche settimane fa è stato il turno della Juventus, in una delle partite più incredibili (2-3 in rimonta) della stagione. Vedremo se il Lipsia di Orban saprà rialzarsi, proprio stasera.