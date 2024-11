Tacchinardi critico su Thiago Motta: “Al Bologna lo poteva fare, alla Juve no” | Esclusiva Dotsport

Abbiamo ascoltato in esclusiva Dotsport le parole di Tacchinardi, critico sull’operato di Thiago Motta.

La Juventus ha vinto agevolmente alcune gare in Europa, ma i risultati in campionato stentano ad arrivare e, sebbene la squadra bianconera sia ancora imbattuta, non è riuscita a convincere al 100% critica e tifosi.

“Non è un caso – ci assicura Alessio Tacchinardi in esclusiva –. Il primo che ha tolto spazio alla Juve in campionato è stato De Rossi, poi lo hanno imitato anche gli altri. La Juve per me è più attrezzata per far bene in Europa, dove la mentalità delle altre è sempre offensiva, che non in Italia. A Bologna Thiago Motta affrontava squadre che non si abbassavano.”

Prosegue poi così: “La Juve viene affrontata in maniera diversa. Dovrà quindi trovare un nuovo modo di giocare specie negli ultimi 20-25 metri. A Bologna i suoi attaccanti potevano attaccare la profondità, con la Juventus non è così. In Europa invece può replicare il gioco che ha reso grandi i rossoblù”.