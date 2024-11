Un omicidio premeditato: tragedia nel mondo del calcio | L’atleta vittima di un attentato

Il mondo del calcio è sconvolto da una tragica e assurda vicenda. La guerra in Medio Oriente miete vittime anche tra gli atleti di alto livello

Le guerre e i conflitti che purtroppo da sempre insanguinano il nostro mondo non guardano in faccia a nessuno. Nel corso della storia quasi non si contano i grandi protagonisti dello sport che hanno perso la vita a causa di un evento bellico.

Restando solo in Italia nelle due guerre mondiali atleti di primo piano, grandi calciatori e allenatori sono morti tra atroci sofferenze, vittime dell’odio e delle armi. Un esempio per tutti, il tecnico ebreo ungherese degli anni 30, Arpad Weisz, campione d’Italia alla guida di Bologna ed Inter, scomparso nell’inferno di Auschwitz nel 1944.

A distanza di ottant’anni un altro drammatico e annoso conflitto, la guerra in Medio Oriente, sta facendo altre vittime nel mondo dello sport e del calcio. Il tutto nell’indifferenza generale o giù di lì.

L’evento riportato da alcuni media locali e poi ripreso in parte dalla stampa europea riguarda una giovanissima e talentuosa calciatrice che sarebbe caduta a causa di uno degli ormai frequenti bombardamenti che stanno insanguinando il Libano.

Tragedia nel mondo del calcio, una vicenda assurda: tutti i dettagli

In realtà dopo le prime frammentarie notizie che parlavano di morte avvenuta della giovane atleta si è saputo che la calciatrice della Nazionale femminile libanese, Celine Haydar, è ancora viva. Le sue condizioni sarebbero a dir poco critiche, ma c’è ancora una speranza che possa farcela.

Celine Haydar, grande promessa del calcio del suo Paese, è rimasta gravemente ferita a causa di un attacco israeliano sul paese, avvenuto nella giornata di sabato 16 novembre. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Orient-Le Jour la diciannovenne Celine starebbe lottando tra la vita e la morte.

Calcio insanguinato, in Medio Oriente è una carneficina: ore disperate

In base a quanto ricostruito Celine stava camminando per strada a Dahieh, sobborgo a sud di Beirut quando è stata colpita alla testa da una pietra a causa del colpo del bombardamento sulla zona. Adesso l’intero paese sta pregando perché la ragazza di 19 anni non perda la vita.

È una promessa del calcio femminile del Libano, gioca a centrocampo tra le file della Beirut Football Academy, con la quale ha vinto il campionato femminile nella scorsa stagione. Da non dimenticare che il calcio in Libano ha già pagato un prezzo molto alto nel conflitto tra Hezbollah e Israele: sono infatti sei i giocatori morti da un anno a questa parte.