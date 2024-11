Cambio di rotta Juventus: esonero e addio | Ufficiale il nuovo allenatore

La Juventus decide di esonerare il proprio allenatore, il rendimento non ha soddisfatto le aspettative della dirigenza

La Juventus arriva alla sosta al sesto posto in classifica, una posizione non consona agli obiettivi stagionali. La classifica è, però, quanto mai corta, con la vetta, occupata dal Napoli, distante solo due punti. I bianconeri sono l’unica squadra del campionato ancora imbattuta e questo deriva soprattutto dalla tenuta della linea difensiva che ha avuto pochi momenti di sbandamento.

Thiago Motta sta cercando di imporre la propria filosofia di gioco, con cambiamenti progressivi rispetto alla precedente gestione da parte di Max Allegri. La continuità di risultati è un fatto positivo da sottolineare e di cui il mister si dice soddisfatto.

L’attacco non sempre riesce ad essere incisivo ma le recenti indisponibilità hanno inficiato in tal senso. Il recupero di Teun Koopmeiners e quello imminente di Nico Gonzalez potranno migliorare l’incisività realizzativa della squadra, con Vlahovic che si sta impegnando per essere più cinico sotto porta.

Incerta è anche la pratica qualificazione al turno successivo di Champions League. Dopo due vittorie nelle prime gare è arrivata poi una sconfitta casalinga e un pari sul campo del Lille che rendono più complicata l’operazione ma ancora tutto è da decidere.

Il rendimento non è bastato, la Juventus cambia allenatore

Una Juventus che continua a investire sui giovani, con Thiago Motta che ha fatto debuttare alcuni talenti come Mbangulà, Savona e Adzic che si sono aggregati alla prima squadra e si stanno integrando nel migliore dei modi nello spogliatoio.

A farne le spese è la Next Gen che sta vivendo la stagione peggiore dal momento della sua nascita, tanto che è stato reso necessario un cambio di guida tecnica. Montero è stato esonerato dopo cinque gare senza essere andati a segno e in cui i bianconeri hanno raccolto solo un punto.

La Juventus ha chiamato il suo ex tecnico, la decisione di Giuntoli spiazza tutti

Al suo posto è stato richiamato Massimo Brambilla che conosce bene l’ambiente e cercherà di portare alla salvezza la squadra, operazione al momento complicato dato l’ultimo posto occupato nel girone C di Lega Pro, con sette punti raccolti nelle prime 14 giornate.

Brambilla ha allenato la Next Gen nelle due stagioni precedenti, concluse al 13esimo e settimo posto, prima di passare al Foggia per una parentesi molto breve. Adesso il ritorno per cercare di dare una svolta.