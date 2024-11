CLAMOROSO: LA PARTITA SI DEVE RIGIOCARE | Si riparte da 0-0: l’arbitro ha dimenticato il cartellino rosso

Colpo di scena, la partita si deve rigiocare: si riparte dallo 0-0. L’arbitro si è dimenticato il cartellino rosso…

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Anche perché si tratta di un episodio che si verifica davvero poche volte nel mondo del calcio. Le regole, però, sono regole e vanno rispettate. Proprio come succederà in questo caso.

A dir poco incredibile l’episodio che si è verificato pochi giorni fa durante una partita di campionato. La partita si deve assolutamente rigiocare: questa è la decisione presa dai vertici alti della Federazione.

Il motivo è molto chiaro. Un errore a dir poco clamoroso quello dell’arbitro che non ha estratto il cartellino rosso. Una delle due squadre in questione se ne è accorta ed ha presentato immediato ricorso.

C’è molto di più: a testimoniare, in favore loro, anche un filmato che sta circolando in rete e sui social network. Il video, infatti, non nasconde alcun tipo di dubbio.

La partita si deve rigiocare, si ripartirà dallo 0-0: che errore dell’arbitro

Una vicenda clamorosa quella che arriva dalla Sicilia, precisamente dal campionato di Seconda Categoria girone “C”. A scendere in campo il San Pler Nicero e la Saponarese. Cosa è successo? Durante l’incontro il direttore di gara ha ammonito, per ben due volte, lo stesso calciatore: il numero 10 della squadra di casa, De Salvo. Ovviamente il pubblico ed i calciatori in campo si aspettavano il cartellino rosso. Nulla del genere è accaduto.

Un errore non da poco per la squadra ospite che ha scatenato una vera e propria bufera attorno all’arbitro. Un chiaro errore da parte di quest’ultimo. La stessa Saponarese ha presentato ricorso. La squadra di casa, però, respinge le polemiche e dichiara che conta sempre il referto di gara scritto dall’arbitro. Mai come in questa stagione, però, le cose sono cambiare: il referito di fine gara non verrà più consegnato alle due squadre (come avveniva in passato).

Arbitro, che errore: il club vuole rigiocare l’incontro

In campo il match è terminato 4-2 in favore dei padroni di casa con tanto di sconfitta della Saponarese. Quest’ultimo club, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi ed ha già presentato ricorso per rigiocare la partita.

Ovviamente evidenziando che c’è stato un grave errore da parte dell’arbitro che non ha mandato, anzitempo, negli spogliatoi l’attaccante del San Pier Niceto. Nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva da parte della Federazione. Anche se le immagini parlano forte e chiaro.