Jake Paul ora sfida anche McGregor: ecco quanto guadagneranno | Sono cifre folli

Non si è ancora spenta l’eco del match tra Jack Paul e Mike Tyson che già si parla de prossimo incontro tra l’ex youtuber e McGregor

È stato l’evento sportivo, ma soprattutto mediatico, più seguito del 2024. L’incontro di boxe tra l’ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson e l’ex youtuber e attore Jack Paul ha avuto una vasta eco in ogni angolo del mondo, anche grazie a un battage pubblicitario quasi unico nella storia dello sport.

Regista di questa straordinaria operazione mediatica è la piattaforma Netflix che ha organizzato al meglio uno show destinato a far discutere ancora a lungo. Per ciò che riguarda gli aspetti prettamente tecnici e sportivi la sfida tra i due è destinata a non lasciare tracce.

Tyson non è più neanche l’ombra del campione che milioni di sportivi hanno ammirato per anni e Jack Paul non sarà certamente ricordato come un grande pugile. Di memorabile resterà la borsa incassata da entrambi: l’ex youtuber si è portato a casa ben 40 milioni di dollari, Tyson ne ha invece guadagnati 20.

Cifre da capogiro ma che non rappresentano un record nella storia del pugilato. Esattamente sette anni fa, nel 2017, per il match tra l’ex fuoriclasse del ring Floyd Mayweather e il discusso campione di MMA (arti marziali miste) Conor Mcgregor le borse furono di gran lunga più consistenti.

Jake Paul non si accontenta, ora vuole sfidare anche McGregor: evento sensazionale

Per quell’incontro, vinto poi da Mayweather per ko alla decima ripresa, quest’ultimo si mise in tasca la bellezza di 100 milioni di dollari mentre McGregor si dovette ‘accontentare’ di 75 milioni di dollari. Cifre inarrivabili per chiunque.

Non è un caso che ora Jack Paul abbia lanciato il guanto di sfida proprio nei confronti di McGregor, in una sorta di ultima resa dei conti. Un match che potrebbe produrre ascolti straordinari e muovere un volume di denaro mai visto prima.

Jake Paul contro McGregor, tutto è pronto per l’evento del secolo: guadagni da capogiro

“Caro Conor, so che hai detto al mio team che mi combatteresti a 170 libbre (professionisti pesi mediomassimi). Non succederà mai. Ma facciamolo in MMA. Nessuna classe di peso. Semplicemente come si faceva una volta. Ma non lo farai“.

Questo il post con cui l’ex youtuber ha sfidato apertamente McGregor il quale lo ha a sua volta attaccato apertamente, accusandolo di scegliere avversari poco pericolosi. La sfida è dunque lanciata e la borsa in questo caso potrebbe superare i 100 milioni a testa. Il record è servito.