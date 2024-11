“Sono stanco di giocare contro Sinner”: i microfoni della TV hanno sentito tutto | È successo a fine partita

“Sono stanco di giocare contro Sinner”, tutti hanno sentito le sue dichiarazioni: è successo al termine dell’incontro

L’obiettivo di Jannik Sinner è molto chiaro: conquistare un altro ambito torneo in questo 2024 a dir poco indimenticabile dal punto di vista sportivo. L’attuale numero uno al mondo ha staccato, già da qualche giorno, il pass per le semifinali degli Atp Finals in quel di Torino.

Il nativo di San Candido ci proverà, con tutte le sue forze, a salire sul gradino più alto dell’importante competizione sportiva che si sta svolgendo nel capoluogo piemontese. Poi la sua testa si concentrerà solo ed esclusivamente per la Coppa Davis e la sua Nazionale.

Nel frattempo, però, il numero uno al mondo continua a far parlare di sé. Anche se, mai come questa volta, lui non c’entra assolutamente nulla. Le dichiarazioni, rilasciate da un suo collega, non sono affatto passate inosservate.

Tanto è vero che hanno fatto il giro dei social network. “Sono stanco di giocare contro Sinner” avrebbe affermato l’atleta. Il tutto è accaduto proprio al termine dell’ultimo incontro stravinto dall’italiano.

Bufera Sinner, questa volta ci vanno giù pesante: cosa è successo

Niente da fare, neanche questa volta, per Daniil Medvedev che si deve arrendere dinanzi alla strapotenza fisica ed atletica di Jannik Sinner. L’altoatesino ha avuto la meglio, ancora una volta, contro il russo per 6-3 6-4. Basti pensare che fino a poco più di un anno fa non c’era gara tra il russo e Sinner: il primo, infatti, era in vantaggio di 6-0 in tutti gli incontri disputati. Adesso c’è stata la clamorosa rimonta dell’italiano che è in vantaggio per 8-7. Senza considerare il “Six Kings Slam” svolto in Arabia Saudita e vinto proprio dal 23enne.

Subito dopo l’incontro Medvedev il tennista è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione e rivelare quello che non è andato bene nel match. “Gioca bene ed è in piena fiducia in questo momento. Colpisce molto bene e sbaglia poco. E’ difficile giocare contro di lui visto che ti mette pressione. Non sbaglia mai nei momenti importanti. Per questo ha vinto la gara“.

Sinner, il commento del rivale spiazza tutti: “Sono stanco di giocare contro lui”

Anche quest’anno il tabellino delle vittorie del russo recita sempre lo stesso numero: 0. Tanto è vero che, sempre scherzando con i media, il russo ha rivelato: “Sono stanco di giocare contro di lui. Ogni volta con lui vedo sempre una nuova sfida“.

In conclusione ha rivelato: “Scherzi a parte, ma se davvero vuoi vincere un torneo devi mettere in conto che devi affrontarlo prima o poi. Vi assicuro che non è affatto facile“.