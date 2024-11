“Ho lasciato a causa sua”: Balotelli, ribaltone e addio | Tutto a causa del suo passato

Mario Balotelli riparte dal Genoa. O forse è meglio dire che stava per ripartire dal club rossoblu. Gli ultimi eventi hanno cambiato tutto

“Dove regna il caos c’è sempre Mario Balotelli“. Un allenatore importante che ha voluto mantenere l’anonimato si è espresso in questi termini in merito al trasferimento, l’ennesimo della sua tribolata carriera, dell’attaccante bresciano al Genoa avvenuto qualche settimana fa.

Super Mario ha voluto rimettersi in gioco dopo un lungo periodo di stop dovuto soprattutto ad alcuni problemi fisici. L’estate scorsa ha detto addio alla Turchia e all’Adana Demirspor, club in cui sotto la guida di Vincenzo Montella ha disputato una delle sue migliori stagioni in termini realizzativi e di rendimento.

La carriera dell’ex talento delle giovanili dell’Inter somiglia davvero a un film. Ormai non si contano più le squadre che lo hanno avuto tra le proprie file, sia in Italia che all’estero. E mentre i tifosi genoani sperano che i suoi gol possano salvare il Grifone dalla Serie B, ce ne sono altri che benedicono il giorno in cui se n’è andato.

Il rapporto tra Balotelli e il pubblico in realtà è sempre stato segnato da un miscela di amore e odio, stima profonda e insofferenza. Talento indiscusso e indiscutibile, si è perso in un bicchier d’acqua a causa di qualche spigolatura caratteriale di troppo.

Balotelli, con il Genoa è già finita? Pare proprio di sì

A volere Balotelli al Genoa è stato Alberto Gilardino, tecnico dei liguri da oltre un anno e mezzo. A sorpresa però l’ex centravanti biellese è stato esonerato dalla dirigenza e al suo posto è arrivato un ex grande centrocampista francese, Patrick Vieira.

Per la serie ‘Houston, abbiamo un problema‘, si dà il caso che Vieira abbia già allenato Super Mario qualche anno fa, a Nizza. E tra i due non si può dire che sia scoccata la scintilla, tutt’altro. Nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa al ‘Daily Mail‘ l’ex centrocampista di Arsenal e Juventus lo bocciò senza riserve.

Balotelli, non si può andare avanti così: le parole pesano come un macigno

“La mentalità di Balotelli non si addice a uno sport collettivo come il calcio“, la sentenza tranchant di Vieira. Si è fatta attendere qualche anno la risposta di Super Mario, che ha comunque lasciato il segno.

“Mi trovavo bene con Vieira, ma sportivamente non andavamo d’accordo. Il suo modo di giocare non andava bene – ha dichiarato a So Foot -. Se non avessi avuto problemi con lui non avrei lasciato il Nizza“. Povero Genoa…