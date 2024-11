Cristiano Ronaldo si ritira: l’annuncio ufficiale | Si chiude un’era fatta di gol e trofei

Sta per concludersi la carriera di un fenomeno del calcio mondiale. I numeri di Cristiano Ronaldo sono inavvicinabili per chiunque

Tra meno di tre mesi compirà i suoi primi quarant’anni e dai gol che continua a realizzare sembra proprio che non li dimostri. Cristiano Ronaldo si sente ancora forte e competitivo ai massimi livelli e l’idea di appendere gli scarpini al chiodo non lo sfiora neanche.

Detto questo, sono i numeri a lasciare tutti a bocca aperta: tra campionati, gare con la Nazionale portoghese e coppe sparse, il fenomeno di Funchal ha messo a segno più di 900 gol che rappresentano un primato inavvicinabile da chiunque.

Dall’esplosione nel Manchester United di Alex Ferguson all’affermazione definitiva nel Real Madrid, passando per il triennio non proprio esaltante con la Juventus, Cristiano Ronaldo ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.

In un certo senso anche l’avventura in Arabia Saudita tra le file dell’Al Nassr si sta rivelando più attendibile di quanto si potesse immaginare. C’è poi il rapporto con la Nazionale, quel Portogallo con il quale ha messo a segno 135 gol, recordman assoluto della storia del calcio lusitano.

Cristiano Ronaldo, il dado è tratto: la decisione è stata presa

Quarant’anni e non sentirli, ma prima o poi anche un fuoriclasse come lui dovrà giocoforza appendere gli scarpini al chiodo e uscire una volta per tutte dal terreno di gioco. E a quanto pare c’è una data che CR7 avrebbe fissato per il suo ritiro definitivo.

Tra meno di due anni si disputeranno i Mondiali di calcio nel continente americano: saranno Stati Uniti, Canada e Messico ad organizzare la 23/a edizione della Coppa del Mondo, l’unico grande trofeo che Cristiano Ronaldo non è riuscito a conquistare.

Cristiano Ronaldo, l’ultimo traguardo e poi stop: così è deciso

Dunque, l’obiettivo del fuoriclasse di Funchal è arrivare in buone condizioni proprio al Mondiale del 2026 e poi fermarsi. Secondo quanto dichiarato ai media sauditi, sarà il 2026 l’anno del suo addio al calcio giocato.

Tra un anno e mezzo CR7 avrà più di quarantuno primavere alle spalle e probabilmente toccato quota mille gol. Sarà quello il momento giusto per appendere gli scarpini al chiodo e consegnarsi una volta per tutte alla storia del calcio. Ora però ci sono altre sfide da affrontare e da vincere.