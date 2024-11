Fabio Caressa è devastato: addio allo storico collega del giornalismo italiano | Si è spento a soli 67 anni

Lutto nel mondo del giornalismo italiano per la morte di un noto professionista del settore. Tanti i messaggi di cordoglio.

Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per una notizia che nessuno si aspettava, ma che ha sconvolto molti addetti ai lavori e professionisti capaci di raccontare storie di cronaca, politica, sport e attualità in ogni momento e ad ogni ora del giorno.

Tra questi c’è sicuramente uno di quelli più famosi e affermati, soprattutto se si parla di giornalismo sportivo e calcistico in particolare. Parliamo di Fabio Caressa che da decenni è il telecronista di punta di Sky Sport, ma anche il conduttore di Sky Calcio Club, una delle trasmissioni di approfondimento calcistico più seguite in Italia.

Caressa è diventato famoso, almeno in Italia, nel 2006 e ha legato in maniera indissolubile la sia voce ai trionfi della nostra Nazionale. A Berlino, nel luglio 2006, divenne celebre la sua esultanza con Beppe Bergomi dopo la conquista del quarto Mondiale della storia azzurra.

Così come non bisogna dimenticare quando, a luglio 2021, è impazzito di gioia dopo l’ultimo rigore parato da Gigio Donnarumma a Wembley che ci proiettò sul tetto d’Europa. Ora, però, non è il momento di esultare, anzi. Commozione, cordoglio e messaggi di ricordo e affetto. Tutto ciò è quello che sta avvenendo come reazione alla morte di uno dei giornalisti più apprezzati e conosciuti in Italia.

Lutto nel mondo del giornalismo, muore Paolo Griseri

Si è spento all’età di 67 anni, infatti, Paolo Griseri giornalista ed ex vicedirettore de La Stampa. L’uomo se ne è andato improvvisamente a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Era conosciuto soprattutto come esperto di Stellantis e mondo Fiat.

Paolo Griseri era una storica firma del giornalismo economico piemontese ed italiano, ma ormai era in pensione da circa un anno. Classe 1956, il professionista era conosciuto anche per aver pubblicato diversi libri. Come detto era considerato tra gli esperi dell’universo Fiat e Stellantis (Fca) e aveva racccontato la storia della casa automobilistica italiana con un viaggio a puntate pubblicate sul giornale per cui scriveva.

Morte Griseri, inutile la corsa in Ospedale

La corsa in ambulanza, presso l’Ospedale delle Molinette di Torino, dopo il malore improvviso, non è servita a nulla e per Griseri la morte è arrivata in maniera fulminante ed improvvisa. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici. Lascia la moglie Stefania Aloia ed un figlio di nome Gabriele.

“Il processo. Storia segreta dell’inchiesta Fiat tra guerre, tangenti e fondi neri”, scritto con Massimo Novelli e Marco Travaglio, “La sfida. Oltre il Pd per tornare a vincere. Anche al Nord” scritto con Sergio Chiamparino e “La Fiat di Marchionne. Da Torino a Detroit”: sono alcuni dei suoi libri pubblicati negli anni in cui si è dedicato alla scrittura.