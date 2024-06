Pioli avrebbe firmato col sangue per lui | Ora lo comprano a Fonseca: tradimento transgenerazionale

Che botta per l’ex tecnico rossonero! Se Massara riuscisse a portarlo a Milano sarebbe un grande scippo all’Atalanta

Mentre prepara l’annuncio dell’ufficialità di Fonseca per la panchina, il Milan continua a muoversi sul mercato. Tutti i riflettori (o quasi) sono infatti in questi giorni puntati sul grande colpo rossonero: si tratta di Joshua Zirkzee, reduce da una grandissima stagione al Bologna.

L’affare sarebbe in dirittura d’arrivo: secondo gli ultimi aggiornamenti, i negoziati stanno progredendo in modo positivo, con l’agente del giocatore, Kia Joorabchian, che ha aperto alla possibilità di ridurre le commissioni. L’ostacolo dovrebbe quindi essere scavalcato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Se l’affare Zirkzee è alle battute finali, c’è una voce che gira ma che si tratterebbe per ora solo di un sondaggio. Come riportato dall’esperto di mercato Antonio Vitiello, il club rossonero avrebbe avviato un colloquio con l’entourage di Adrien Rabiot, prossimo alla scadenza di contratto con la Juve.

Sempre riguardo il centrocampo, i Diavoli avrebbero messo nel mirino tre nomi: in ordine di “desiderio” sono quelli di Youssouf Fofana del Monaco, Douglas Luiz dell’Aston Villa e Sofyan Amrabat della Fiorentina.

L’asse Atalanta – Milan

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si sarebbe instaurata una sorta di asse tra l’Atalanta e Milan per quanto riguarda il mercato. L’operazione di cui si parla è quella del riscatto di De Ketelaere da parte del club bergamasco.

I dirigenti della Dea avrebbero infatti hanno manifestato l’intenzione di riscattare il calciatore. Per raggiungere un accordo, Furlani ha concesso a Percassi una proroga: la scadenza non sarà più il 14 giugno ma il 20 dello stesso mese. Si aprono dunque dieci giorni fondamentali per definire il destino del giocatore.

Il pallino di Pioli arriva ora?

Restando sull’asse Atalanta – Milan, c’è un nome che potrebbe far gola ai rossoneri. Si tratta di Emil Holm, esterno nerazzurro, che sarebbe in dubbio se rimanere a Bergamo o meno. Dopo un inizio difficile di stagione, è riuscito ad adattarsi al gioco di Gasperini, ma non è certa la sua permanenza.

Holm è un vecchio pallino di Pioli, tanto che, quando alla guida della squadra rossonera c’era il tecnico parmense, la società lo avrebbe messo più volte nel mirino, non riuscendo però mai a portarlo a Milano. Per questo Massara potrebbe nuovamente farci un pensierino e semmai il colpo andasse a segno sarebbe uno smacco non indifferente all’ex allenatore rossonero.