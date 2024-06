Ausilio devastato dalla scelta societaria: un top player saluta | Il sostituto arriva dalla zona retrocessione

L’Inter rischia di perdere un suo giocatore, il sostituto ha lottato per evitare la Serie B, la trattativa sta per essere imbastita da Ausilio

L’Inter è molto attiva in questi giorni sul mercato. Beppe Marotta è stato nominato presidente dal nuovo fondo americano Oaktree e per il direttore sportivo nerazzurro adesso i poteri decisionali sono maggiori così come i margini di manovra sul mercato. Totale sinergia con mister Simone Inzaghi, il cui rinnovo si sta definendo data anche la volontà delle parti di proseguire.

Prima dell’inizio degli Europei e della Copa America potrebbero arrivare i rinnovi di due giocatori chiave dell’Inter come Nicolò Barella e Lautaro Martinez, pronti a guidare il centrocampo e l’attacco anche per la prossima stagione.

Ma la campagna acquisti è comunque nel vivo, tanto che sono diversi i nomi che gravitano intorno al mondo nerazzurro. Le richieste del tecnico sono quelle di due punte disposte a un ruolo da comprimario con i titolari, un esterno di centrocampo, un difensore centrale e un secondo portiere.

Tutti profili che la dirigenza interista vorrebbe consegnare al mister prima dell’inizio del ritiro, previsto per il 10 luglio alla Pinetina, con il tour in Cina che al momento non è stato confermato a causa di disguidi con gli organizzatori.

L’Inter è alla caccia di un secondo portiere, spunta un nuovo nome

Per quanto riguarda la porta Emil Audero è tornato alla Sampdoria dopo la fine del prestito di una stagione e potrebbe firmare per il Como, restando così in Serie A. I campioni d’Italia cercano quindi un altro estremo difensore che possa competere con Sommer.

I nomi di Bento e di Martinez non convincono troppo, sia per i costi che per le tempistiche, motivo per cui il nome più accreditato adesso è quello di Okoye, che piace molto a Piero Ausilio. Il classe 1999 dell’Udinese ha fissato il prezzo a 12 milioni, più eventuali bonus. Con 25 gol subiti in 21 partite, quest’anno il portiere nigeriano è riuscito ad imporsi e a portar via il posto da titolare dai guantoni del compagno Silvestri.

L’identikit per la porta dell’Inter corrisponde a quello di Okoye

L’Inter cerca un profilo giovane da far crescere, con Sommer come chioccia, in modo che possa garantire poi in futuro per diversi anni il ruolo da titolare nella porta del club.

Con questi presupposti Okoye rappresenta un’opzione percorribile, data anche l’esperienza acquisita in Serie A e le ottime prestazioni fornite con la maglia dei friulani, che si sono salvati all’ultima giornata anche grazie alle sue parate.