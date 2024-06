Lotito, scelto un PENNELLONE come nuovo Immobile | Lo prende ora per non pagarlo dopo

La Lazio è alla ricerca di un nuovo centravanti e il patron Lotito sta valutando un bomber molto bravo nel colpo di testa

La Lazio è al lavoro per definire l’organico che disputerà la nuova stagione, dopo l’annuncio di Marco Baroni come nuovo allenatore. Sembrava certa la riconferma di Igor Tudor al termine del campionato e invece dei dissidi riguardo alla progettazione futura hanno spinto la dirigenza a cambiare guida tecnica, scelta che è ricaduta sul mister toscano che ha salvato l’Hellas Verona.

Grande occasione per l’allenatore che a 60 anni sbarca in un club prestigioso dopo anni al timone di squadre di provincia anche in categorie inferiori. Claudio Lotito lo ha voluto fortemente, soffiandolo al Monza che lo aveva individuato come successore di Palladino.

La priorità adesso è blindare Guendouzi a centrocampo e ingaggiare Noslin che tanto bene ha fatto con la maglia degli scaligeri in quest’annata, il cui valore di mercato è stato fissato a 15 milioni.

Servirà anche un centravanti, soprattutto in caso di partenza di Ciro Immobile che con Tudor era stato relegato in panchina. Sirene arabe si avvicinano con un’offerta che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e spingere il bomber a lasciare la Capitale.

La nuova idea per l’attacco della Lazio viene dalla Bundesliga

Come sostituto il nome nuovo sul taccuino del direttore sportivo Fabiani è quello di Niclas Fullkrug, alto attaccante del Borussia Dortmund, 31 enne, autore di 12 reti nell’ultima stagione con il club finalista di Champions League.

Un bomber d’esperienza e di caratura internazionale per i biancocelesti, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni, con il contratto in scadenza nel 2026, motivo per cui i tedeschi vogliono provare a cederlo in questa finestra estiva per poter capitalizzare un minimo.

Fullkrug è pronto per gli Europei e da leader dello spogliatoio sostiene il suo portiere

Fullkrug che è stato convocato per gli Europei che si disputeranno proprio in Germania. Nell’ultimo test amichevole, vinto in rimonta contro la Grecia, è stato protagonista di una papera l’esperto portiere Manuel Neuer.

Proprio il compagno di Nazionale lo ha difeso con queste parole: “Manuel è un giocatore, un portiere, che ha un carisma eccezionale e che, a mio avviso, porta un enorme sostegno a qualsiasi squadra. Dopo un infortunio del genere, errori come questo possono accadere. Lo sosteniamo tutti“.