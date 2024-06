Ma siete del mestiere? Non vengo neanche sotto tortura | Ibrahimovic, FOLD dell’attaccante: ha detto NO

Sfuma un obiettivo di mercato per il Milan, rifiuta la destinazione italiana e rinnova con il suo attuale club, Ibrahimovic resta molto deluso

Il Milan è alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Olivier Giroud e il maggior indiziato ad arrivare in rossonero sembra essere Joshua Zirkzee. Caratteristiche molto diverse rendono però necessario un ulteriore investimento per il club lombardo. L’olandese è ideale dietro una punta che sappia stare soprattutto in area di rigore e non dà troppe garanzie di una cifra realizzativa importante.

Il talento è enorme e potenzialmente da fuoriclasse, motivo per cui il Milan è disposto a pagare i 40 milioni di clausola rescissoria stabiliti dal Bayern Monaco, squadra che ne detiene il cartellino, anche se vorrebbe soprassedere sui 15 aggiuntivi che spetterebbero all’entourage per le commissioni.

Nella sua prima stagione in Serie A è arrivato in doppia cifra ed è stato protagonista della storica qualificazione in Champions League del suo Bologna, siglando reti importanti anche contro i top club del nostro campionato, come il Milan stesso.

La dirigenza sta valutando altri profili e vorrebbe regalare a Fonseca un’altra punta, con un sacrificio economico inferiore ma che possa fare molto bene in Serie A, rispettando le esigenze dei vertici societari e della tifoseria.

Era uno dei possibili rinforzi in attacco ma ha detto no al Milan, Ibra molto dispiaciuto

Sfuma intanto un obiettivo di mercato come Benjamin Sesko che ha deciso di rimanere al Lipsia. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’attaccante sta per rinnovare con il club tedesco per le prossime stagioni.

Resta ancora viva la pista che porta a Jonathan David che Fonseca ha allenato a Lille, siglando un ottimo numero di reti in Ligue 1, ma il cui valore di mercato è di almeno 30 milioni di euro, un investimento che il Milan vorrebbe fare solo per un giocatore.

Sesko ha detto no al Milan, preferisce restare in Germania

Zlatan Ibrahimovic avrebbe ricevuto il no di Sesko mentre sperava che gradisse la destinazione milanese. Un duro smacco per l’ex bomber svedese che vedeva nel centravanti della Bundesliga il suo possibile erede.

Entro fine mese il nodo dovrebbe finalmente sciogliersi e il Milan potrà accogliere sin dal ritiro di metà luglio il suo nuovo centravanti al posto di Giroud.