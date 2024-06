Con Fonseca non ci andrei neanche a pranzo | Milan, addio UFFICIALE e definitivo: il top player saluta

Niente da fare per il tecnico portoghese, il giocatore ha detto di no: brutta batosta per il club rossonero che ci sperava

Work in Progress a Milanello. Il calciomercato entra nel vivo con le prime importanti trattative dell’estate. Joshua Zirkzee sembra ormai vicinissimo, ma prima di concludere l’affare c’è da superare un ostacolo non indifferente: l’accordo sulle commissioni con l’agente del giocatore, Kia Joorabchian. Le cifre in ballo, stando alle voci di corridoio, potrebbero attestarsi sui 15 milioni di euro.

Attenzione poi alle voci che circolano su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sarebbe entrato di fatto nel mirino di Massara e va ad aggiungersi ad una lunga lista di nomi già in orbita rossonera. Tra i profili che circolano, spicca quello di Fofana del Monaco, indicato come possibile rinforzo per il centrocampo.

Il Milan avrebbe preso informazioni riguardo al giocatore della Juventus, il cui futuro è ancora incerto. La situazione contrattuale è complessa e resa ancor più difficile dal coinvolgimento diretto della madre-agente del giocatore.

Clima complicato quindi intorno a Rabiot, il quale avrebbe chiesto alla Juventus (sempre attraverso alla madre) di limare l’ingaggio arrivando a 8 milioni. Il Milan potrebbe cercare di trovare con lui un compromesso, offrendo un contratto più lungo da 7.5 milioni raggiungibili con bonus.

Mercato in uscita

Ma se è impossibile fare un mercato di sole entrate anche per un club come il Milan, è il momento di pensare anche a qualche operazione necessaria in uscita. Con le valigie già pronte sarebbero Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer, quest’ultimo in pole position per lasciare la squadra.

Intanto si valutano offerte per giocatori come Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Lorenzo Colombo e Daniel Maldini, mentre si cerca sistemazione per Fodé Ballo-Touré e Divock Origi.

Fonseca si mette l’anima in pace

Sono già diverse sessioni di mercato, estive e invernali, che un nome continua a rimbombare sia in casa Milan che in quella della Juve: si tratta di Lloyd Kelly, difensore classe ’98 del Bournemouth, che però alla fine è rimasto sempre legato al club inglese.

Il club rossonero soprattutto avrebbe fatto diversi tentativi per portarlo in Italia, non riuscendo mai nell’impresa e a quanto pare, non ci è riuscito neanche ora che il calciatore ha un contratto in scadenza il prossimo 1 luglio. Il Newcastle infatti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo col difensore che si trasferirà quindi a parametro zero. Niente da fare per Fonseca.