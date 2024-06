Incredibile Florenzi: ottenuta una promozione insperata | Non solo terzino: avrà un altro ruolo operativo

Il terzino romano ha avuto un adeguamento in un contesto che potrebbe essere decisivo in vista della prossima stagione.

La sua carriera lo ha visto protagonista di tante incredibile prodezze che non verranno mai dimenticate, ma anche di cadute rovinose che sembravano aver compromesso per sempre la sua carriera. Lui, però, ha avuto sempre la forza di rialzarsi, lavorare duro e diventare importante nelle squadre e nei gruppi di cui ha fatto parte.

Parliamo di Alessandro Florenzi, ora terzino del Milan, ma legato in maniera indissolubile alla maglia della Roma, con cui è cresciuto ed è diventato uomo e calciatore. Ed è proprio con la maglia giallorossa che l’ex Valencia e Paris Saint Germain ha segnato un gol che difficilmente verrà dimenticato e che può essere considerato tra i più belli della storia della Champions League.

Era il settembre 2015, infatti, quando Florenzi segnò un gol capolavoro da centrocampo contro il Barcellona Campione d’Europa in carica di Messi, Xavi e Iniesta e lo fece all’Olimpico, il suo stadio e davanti ai propri tifosi. Sempre con la maglia della Roma, però, Alessandro ha subito due infortuni terribili, entrambi che videro la rottura del legamento crociato del ginocchio e che ne hanno condizionato per sempre la carriera.

Una carriera che, almeno fino al primo grave infortunio, prometteva di essere strepitosa e faceva parlare di Florenzi come l’erede naturale di Totti e De Rossi, capitani e bandiere giallorosse a cui lui si è sempre ispirato. Così non è stato e dopo qualche stagione il terzino ha provato anche due esperienze in prestito all’estero, tra Valencia e Paris Saint Germain.

Florenzi, a rischio la sua permanenza al Milan

Nell’estate 2021, però, dopo aver vinto l’Europeo con la Nazionale, nonostante un infortunio che anche in quel caso lo tolse dalla scena durante il match d’esordio dell’Italia contro la Svizzera, lo chiama Paolo Maldini al Milan e lui si toglie la soddisfazione di vincere il primo Scudetto in Serie A della sua vita.

L’estate dopo i rossoneri lo acquistano a titolo definitivo e lui diventa un leader di uno spogliatoio che lo vede tra i meno giovani, ma soprattutto tra i calciatori con più carisma, esperienza e personalità. Dopo l’addio di Pioli e l’arrivo di Fonseca, però, ora la sua conferma al Milan è a rischio.

Florenzi, non solo terzino

Nel frattempo, però, sul suo conto arriva una novità importante. Nel celebre videogioco EAFC24, infatti, Florenzi ha ottenuto un’evoluzione a 94 di rating. Questo adeguamento al rialzo gli permetterà di essere overperformante e di poter agire sia come terzino, suo ruolo naturale, sia come centrocampista.

Un ruolo, quello come mezzala in mezzo al campo, che Alessandro ha già ricoperto in passato, alla Roma ed in Nazionale, ma anche nel Milan di Pioli negli ultimi mesi. Una posizione che potrebbe anche essere quella degli ultimi anni della sua carriera, vista la sua capacità innata di saper leggere il gioco e l’intelligenza tattica che ha sempre fatto parte del suo repertorio.