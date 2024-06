De Rossi, il voltafaccia è incredibile: prima era buono, ora no | Cessione istantanea e immediata

I giallorossi si stanno muovendo sul mercato con l’obiettivo di cedere alcuni esuberi che non hanno convinto.

La stagione si è conclusa nel peggiore dei modi nonostante da metà gennaio a metà aprile la squadra aveva dato degli ottimi segnali ed aveva inanellato una serie di risultati positivi che avevano un po’ illuso l’ambiente ed una tifoseria che non ha mai smesso di essere al fianco dei propri beniamini.

In casa Roma c’è ancora tanto rammarico per come è terminato il cammino in Europa League, dove la squadra è crollata negli ultimi minuti della semifinale di ritorno di Europa League a Leverkusen e soprattutto dopo aver sfiorato l’impresa, ed in Serie A, in cui i giallorossi hanno chiuso al sesto posto e non sono riusciti a centrare il quinto che avrebbe significato qualificazione Champions.

Nonostante questo, però, la società ha voluto dare fiducia a Daniele De Rossi che è stato confermato sulla panchina giallorossa e comincerà dal ritiro estivo la prossima stagione. I miglioramenti, in effetti, nei mesi con l’ex bandiera e Capitano in panchina, si sono visti tutti e la squadra è comunque passata da un nono ad un sesto posto finale.

La prossima, però, sarà la stagione della verità per De Rossi e la Roma. Il tecnico giallorosso, come detto, avrà la possibilità di cominciare a mettere in campo le sue idee già dal raduno di luglio e avrà tempo e modo per dimostrare di essersi meritato la riconferma.

Mercato Roma, il grande sogno resta Chiesa

Molto, però, ovviamente dipenderà dal mercato e dalla rosa che la società gli metterà a disposizione. De Rossi ha già dato le sue indicazioni al nuovo ds. Ghisolfi ed ora spera che qualche suo desiderio venga esaudito. Il tecnico ha chiesto gente veloce, imprevedibile che sappia saltare l’uomo, ma soprattutto un salto di qualità sulle fasce e nel reparto avanzato.

Il grande sogno estivo giallorosso è quello di arrivare a Federico Chiesa che non è più tanto sicuro di restare alla Juventus e potrà parlare con la Roma dopo l’Europeo in Germania. Entro il 30 giugno, però, il club capitolino dovrà riuscire a mettere a segno le solite importanti plusvalenze per poter poi agire nel mercato in entrata.

Mercato, il Galatasaray punta forte su Celik

Oltre a qualche giovane della Primavera, o tra quelli che erano già in giro tra i vari prestiti, la Roma spera di fare cassa con qualche esubero. Si cercherà soprattutto di trovare una sistemazione a Zeki Celik e Rick Karsdorp. I due esterni bassi destri di difesa hanno ampiamente deluso in giallorosso e sono con le valigie in mano.

Il turco piace molto al Galatasaray campione di Turchia che lo rivorrebbe in rosa. Il 27enne convocato da Montella per l’Europeo in Germania ha dato la disponibilità di tornare in Patria ed ora dipenderà dai due club che cercheranno di trovare un accordo quanto prima. Partirà dall’eventuale cessione di Celik, oltre che da quella di Karsdorp, l’opera di rinnovamento della fascia destra giallorossa.