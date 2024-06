Non ci serve un allenatore di anticalcio | Allegri, il rifiuto è EPOCALE: non lo vogliono neanche gratis

Max alla ricerca disperata di una panchina: sembrava il profilo giusto per un club di Premier, che invece ha ribaltato tutto

Terminata ufficialmente la sua esperienza sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri si ritrova come un “tecnico d’oro” vacante. Tante le voci intorno a lui, sulla sua prossima squadra, sia per quanto riguarda collocazioni straniere o italiane.

A quanto pare, il tecnico livornese non ha ancora ricevuto proposte concrete dalle squadre europee, ma era dalla Serie A che in questi giorni era arrivata la diceria più insistente: Allegri alla Lazio. Alla fine, il club biancoceleste ha preferito optare per Marco Baroni, già annunciato dalla stessa società.

Intanto emergono dettagli riguardo a un’offerta precedente dell’entourage di Allegri al Milan, avvenuta prima che il club rossonero optasse per Fonseca come nuovo allenatore. In quel caso però, le richieste economiche di Allegri sarebbero state considerate eccessive.

Fonti vicine alla situazione rivelano che Allegri sarebbe ora disposto a ridimensionare le sue richieste economiche, per rendere più facile a sua collocazione su una nuova panchina.

Allegri vuole la Premier

Ma un allenatore come lui, che con la Juventus ha vinto tantissimo, è giusto e comprensibile che abbia pretese non basse. Come è successo per tanti calciatori importanti di Serie A, per Max sarebbero recentemente arrivate anche le avances dell’Arabia Saudita, i cui club sono pronti ad offrire cifre da record.

A lasciare qualche dubbio all’allenatore infatti non sarebbe ovviamente il lato economico, ma quello del prestigio della panchina su cui andrebbe a sedersi. Per questo, l’ex juventino sarebbe in attesa di nuove proposte, magari dalla Premier League, un campionato che inevitabilmente ingolosisce tutti.

Alla fine la decisione è stata presa

Il Manchester United ha ufficialmente annunciato che Erik Ten Hag rimarrà come allenatore anche per la prossima stagione. Dopo tantissime chiacchiere, dubbi e discussioni, il club ha deciso di confermare la fiducia nell’olandese, confermando la sua panchina.

La decisione è stata influenzata non solo dalla recente vittoria della FA Cup, ma anche dopo aver analizzato quelle che saranno le operazioni in entrata e in uscita sul mercato. Attualmente, Ten Hag è in scadenza contrattuale a giugno, ma si prevede che le trattative per il rinnovo saranno avviate presto. Lo spiraglio che Massimiliano Allegri potesse prendere il posto dell’olandese è stato annullato dall’annuncio dei Red Devils.