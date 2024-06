Per Inzaghi non erano all’altezza dell’Inter | Ora tornano per tradirla: diretti verso la prima concorrente

Il tecnico nerazzurro, nella prossima stagione, potrebbe trovarsi di fronte due calciatori che in passato sono passati per Appiano Gentile.

Ormai è una questione di ore. Dopo l’accordo trovato per il rinnovo di Lautaro Martinez, l’Inter vuole chiudere al più presto anche quelli relativi all’allenatore Simone Inzaghi e ad un altro leader della squadra, Nicolò Barella. Al momento quello più vicino sembra essere il primo.

Le parti continuano ad aggiornarsi ed ormai si è trovata la quadra su quasi tutto. Simone Inzaghi firmerà fino al 2026, con opzione per un altro anno, con un ingaggio che salirà a 6.5 milioni di euro netti a stagione. Mancano da limare alcuni dettagli che riguardano i bonus e la richiesta del tecnico che vorrebbe un prolungamento fino al 2027.

Il procuratore del tecnico piacentino tornerà a discutere con i dirigenti interisti nelle prossime ore e spera di chiudere finalmente la questione e poter festeggiare un rinnovo che farebbe contente tutte le parti in causa. Simone Inzaghi sta per vedere così riconosciuto l’ottimo lavoro fatto in questi anni in nerazzurro, ma soprattutto quello delle ultime due stagioni.

Aldilà dell’accordo che sembra ad un passo tra l’Inter e Inzaghi, quest’ultimo ha da tempo cominciato a discutere con la società circa un mercato estivo che si pone come obiettivo quello di migliorare ulteriormente una rosa già fortissima e renderla imbattibile in Italia e ancor più competitiva in Europa.

Inter, Fabbian resta a Bologna

Il lavoro interista sembra volersi orientare anche sui giovani, tra quelli che continueranno ad essere girati in prestito per crescere e quelli che invece potrebbero essere ceduti a titolo definitivo e farebbero guadagnare al club quel tesoretto che sarebbe fondamentale per il mercato in entrata delle prossime settimane e dei prossimi mesi.

Uno dei giovani dell’ottima Primavera nerazzurra che è stato già ceduto durante la scorsa estate è Giovanni Fabbian che, dopo essere stato vicinissimo all’Udinese all’interno dell’affare Samardzic, è stato poi ceduto al Bologna, con l’Inter che aveva mantenuto un importante diritto di recompera.

Mercato, il Bologna su Casadei

Il centrocampista è stato autore di una grandissima stagione in rossoblù e dalla prossima dovrebbe essere ancora più importante nello scacchiere tattico del nuovo allenatore, Vincenzo Italiano. Il Bologna, però, ha un’idea per rinforzare ancora di più la zona nevralgica del campo che porterebbe ad un altro ex interista.

Si tratta di Cesare Casadei che l’Inter cedette al Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus nell’estate 2022. Il classe 2003 formò proprio con Fabbian un centrocampo stellare che permise alla Primavera dell’Inter allenata da Chivu di conquistare lo Scudetto di categoria nel giugno 2022. Mediana di qualità, freschezza, forza fisica e tecnica che potrebbe quindi ricomporsi a Bologna in vista della prossima stagione.