Koopmeiners era solo una copertura | Il vero obiettivo è il nuovo Messi: la 10 sta aspettando solo lui

Per il centrocampo della Juventus il nuovo nome è un sudamericano che ha fatto molto bene in Premier League, Giuntoli scommette su di lui

La Juventus è al lavoro per rinforzare il centrocampo, il reparto che ha maggiormente deluso durante il triennio con Max Allegri e che spera di tornare a livelli migliori sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta. Alcuni senatori sono pronti ad andarsene, come Weston McKennie, vicino all’Aston Villa, a prescindere dall’eventuale scambio con Douglas Luiz, o come Kostic che non ha trovato la giusta continuità nell’ultimo campionato.

C’è ottimismo per quanto riguarda la conferma di Adrien Rabiot che il mister vorrebbe trattenere, con la proposta di un contratto biennale a sette milioni di euro a stagione che sta per essere consegnato e che i bianconeri sperano di firmare entro il 30 giugno.

Discorso diverso per alcuni giovani lanciati da Allegri. Fabio Miretti piace al Genoa e potrebbe trasferirsi in prestito sotto la Lanterna, con la possibilità per la Juventus di inserire nella trattativa Gudmundsson che piace molto per l’attacco.

Iling Junior piace invece all’Atalanta, così come Matias Soulé e sono due potenziali contropartite tecniche da utilizzare per abbassare il costo di Teun Koopmeiners, che resta l’obiettivo primario in mezzo al campo.

Il nuovo nome per il centrocampo della Juventus gioca in Premier

Un nuovo nome che spunta per la mediana della Juventus è quello di Miguel Almiron. Dopo il trasferimento fallito in Saudi Pro League a gennaio, quando l’Al Shabab era in piena trattativa per chiudere l’accordo con il Newcastle, il club inglese vorrebbe cederlo in questa finestra di mercato estiva.

Sempre più club stanno palesando interesse per il centrocampista paraguaiano che disputerà la Copa America e potrà mettersi maggiormente in luce nella competizione per Nazionali che si inizierà tra pochi giorni negli Stati Uniti.

Il Newcastle deve cedere alcuni giocatori per il Fair play finanziario

Secondo quanto rivela il noto esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, i Magpies sono disponibili a vendere il classe ’94 in caso di buona proposta vista la situazione del Fair Play Finanziario. Infatti, entro il 30 giugno, molti club inglesi dovranno mettere a segno delle cessioni per creare possibilmente plusvalenze e sistemare i conti per non incorrere nelle sanzioni imposte.

La Juventus potrebbe approfittare di questa circostanza per fare un’offerta al Newcastle, con il giocatore che gradirebbe la destinazione data la possibilità di disputare la Champions League.