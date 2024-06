Annunciato personalmente a Balotelli | È il grande ritorno del bomber: ultima volta in Serie A con la cresta

In questa sessione estiva di calciomercato si prospetta un ritorno importante nella massima serie e si attendono gli sviluppi.

La giostra del calciomercato estivo ha ormai ricominciato a girare. Nonostante l’apertura ufficiale sia prevista per il prossimo 1 luglio, i club di Serie A, ma anche degli altri campionati italiani ed europei, hanno già cominciato le trattative per acquisti e cessioni.

Molte le operazioni di cui si parla già in maniera assidua e tante le squadre che cercano di rinforzarsi per aumentare la propria competitività e per cominciare a mettere i primi mattoncini che serviranno poi a costruire le fondamenta che possano permettere il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Il Milan, in attesa di ufficializzare Paulo Fonseca, ha puntato e sta puntando forte su Joshua Zirkzee per assicurarsi l’attaccante del presente e del futuro; l’Inter ha come obiettivo numero uno l’islandese Albert Gudmundsson del Genoa per completare un reparto d’attacco da paura, mentre la Juve punta Koopmeiners, Douglas Luis e Calafiori per regalare a Thiago Motta una squadra competitiva.

Da qui al prossimo 1 settembre, però, potrà davvero succedere di tutto e tanti calciatori saranno associati a questa o quell’altra squadra, ma soprattutto ci sarà tempo e spazio per coltivare tanti sogni sotto l’ombrellone per i tifosi delle varie squadre della nostra Serie A.

Mercato, Balotelli e Niang tornano in Italia?

Un mercato che si annuncia sicuramente molto interessante è quello che riguarda gli attaccanti che cambieranno casacca nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Vedremo, ad esempio, se per Mario Balotelli sarà l’occasione giusta per tornare in Italia dopo più di tre anni di assenza.

La sua carriera, dopo le esperienze negative tra Brescia e Monza, è continuata in Svizzera, con il Sion, e in Turchia, con l’Adana Demirspor, ma a quasi 34 anni non ci saranno più tantissime occasioni per cambiare maglia e strappare un ultimo contratto importante. Sembra avere tanto mercato in Italia, però, anche un ex compagno di Balotelli, quel M’Baye Niang che con Supermario ha giocato al Milan dal 2012 al 2014.

Niang, probabile futuro in Italia?

L’attaccante franco-senegalese ha avuto un impatto devastante con la Serie A nei suoi sei mesi ad Empoli. Quattordici partite condite da sei gol ed un assist, ma soprattutto il merito di essere stato decisivo per la salvezza dei toscani con il gol in pieno recupero nella vittoria dell’ultima giornata contro la Roma.

Il club toscano non riscatterà Niang anche perché quest’ultimo non ha voluto sedersi attorno ad un tavolo a causa dell’addio all’Empoli del ds Accardi, che tanto lo ha voluto lo scorso gennaio, e quello sempre più probabile di Mister Nicola. M’Baye, come detto, ha molto mercato in Italia e se il suo ultimo allenatore dovesse firmare, come sembra, per il Cagliari potrebbe seguirlo proprio in Sardegna.