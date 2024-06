Per Marotta era un’incredibile perdita di tempo | Ora vale fior di milioni: è il bomber più ambito in Italia

Un ex Inter sta infiammando l’inizio di questa sessione di calciomercato ed è conteso da diverse squadre della massima serie.

Dopo il passaggio di consegne della società e qualche apprensione su quello che poteva essere il futuro del club, in casa Inter si è tornati a respirare un’aria relativamente tranquilla, ma soprattutto a pensare al futuro ed alla prossima stagione che vedrà i nerazzurri protagonisti in tutte le competizioni per club più importanti.

Il Consiglio di Amministrazione, con il Fondo Oaktree per la prima volta a capo di esso, ha deciso di nominare Giuseppe Marotta, già amministratore delegato e plenipotenziario a livello sportivo ed amministrativo dell’Inter, come nuovo Presidente.

Un segnale sicuramente rassicurante per tutti i tifosi dell’Inter che hanno così potuto avere le giuste garanzie sulla bontà del progetto del fondo californiano e sulla loro intenzione di proseguire con l’opera di risanamento del club, ma senza per questo abbassarne il valore tecnico e la competitività.

Oltre alla nuova nomina a capo del Consiglio d’Amministrazione, del resto, anche l’accordo praticamente raggiunto per il rinnovo di contratto di Capitan Lautaro Martinez è un segnale evidente circa le prospettive presenti e future della società Campione d’Italia. Un club che in questi anni, proprio grazie al lavoro di Marotta, ma anche a quello del ds. Ausilio, ha realizzato diverse operazioni intelligenti ed importanti.

Mercato, Pinamonti è sul mercato

Una tra queste è da considerarsi quella che due estati fa vide la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo per circa 20 milioni di euro. Una plusvalenza netta e reale che fece molto bene alle casse nerazzurre, soprattutto se si considera il fatto che l’attaccante era cresciuto nella Primavera nerazzurra, ma ha poi giocato pochissimo in prima squadra.

Dopo l’ottima stagione all’Empoli nel 2021/2022, quindi, Pinamonti fu acquistato dal Sassuolo. In maglia neroverde, però, non è riuscito a replicare le ottime cose fatte in Toscana ed alla sua prima annata realizzò soltanto cinque reti. Molto meglio quest’ultima che lo ha visto andare a segno ben 11 volte. Nonostante questo, però, gli emiliani sono comunque retrocessi in Serie B.

Mercato: Parma, Como e Fiorentina su Pinamonti

Proprio questa retrocessione pone il Sassuolo davanti alla necessità di cedere i suoi giocatori più importanti, ma soprattutto vede l’ex Inter con la volontà di cambiare aria per restare in Serie A. E, attorno a lui, l’interesse è davvero tanto. Ci sono le neopromosse Parma e Como che vorrebbero puntare su Pinamonti, ma nelle ultime ore è spuntata anche la Fiorentina.

I viola, dopo l’addio di Belotti, vorrebbero affidare a Pinamonti le chiavi dell’attacco, ma le richieste del Sassuolo continuano ad essere alte nonostante la retrocessione. I neroverdi partono da una base di 15 milioni di euro e non vogliono fare minusvalenza dopo i 20 spesi due estati fa. La partita però si è appena aperta e per la punta ex Inter il futuro sarà quasi sicuramente in Serie A.